Acasa » Monden » Sandra Izbașa, cadou de 18.000 de euro pentru soțul ei: De ce se teme Răzvan Bănică să-l poarte

Sandra Izbașa, cadou de 18.000 de euro pentru soțul ei: De ce se teme Răzvan Bănică să-l poarte

Flavia Codreanu
04 feb. 2026, 14:09
Sandra Izbașa, cadou de 18.000 de euro pentru soțul ei: De ce se teme Răzvan Bănică să-l poarte
Sursa foto: Instagram/ sandra_izbasa
Cuprins
  1. De ce evită Răzvan Bănică să poarte ceasul primit de la Sandra Izbașa
  2. Cum a început povestea de dragoste dintre cei doi
  3. Cum reușesc să treacă peste momentele dificile

Sandra Izbașa și-a surprins soțul, cu un cadou extrem de valoros, despre care cei doi au vorbit în cadrul emisiunii Power Couple România. Fosta gimnastă i-a dăruit acestuia un ceas în valoare de 18.000 de euro, un accesoriu pe care actorul recunoaște că îl poartă foarte rar din cauza atenției mari pe care o atrage.

De ce evită Răzvan Bănică să poarte ceasul primit de la Sandra Izbașa

Deși piesa este una deosebită, Răzvan Bănică a mărturisit că se simte aproape inconfortabil să o afișeze în public. Actorul a povestit că prima dată când a purtat ceasul a fost într-o vacanță la Praga, unde reacțiile oamenilor de pe stradă l-au surprins total. Acesta a explicat că străinii îl opreau pentru a-i admira accesoriul, lucru care l-a făcut să decidă să îl lase mai mult în siguranță, în cameră sau acasă.

„Nu e un lucru cu care să ne lăudăm, drept dovadă că nici nu îl port. L-am purtat într-o vacanță în Praga pentru prima dată și mă opreau oamenii. Nu îmi venea să cred. Se uitau oamenii ca la filme străine și am zis că îl las în cameră”, a declarat Răzvan Bănică

Cum a început povestea de dragoste dintre cei doi

Potrivit libertatea, dincolo de cadourile scumpe, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au o relație care a evoluat neobișnuit de rapid. Cei doi au dezvăluit în cadrul aceleiași emisiuni că s-au mutat împreună la doar două zile după ce s-au cunoscut oficial. La scurt timp după acest pas, a venit și cererea în căsătorie, urmată de o nuntă spectaculoasă în anul 2021.

Sandra a explicat că a ales să îi facă acest cadou soțului ei pur și simplu pentru că știa că acesta își dorea foarte mult modelul respectiv de ceas. Ea a dorit să marcheze un moment special prin acest gest.

Cum reușesc să treacă peste momentele dificile

Gimnasta a ținut să precizeze că relația lor nu se rezumă doar la momentele frumoase sau la obiecte de preț. Ea s-a declarat impresionată de modul în care Răzvan reușește să gestioneze situațiile tensionate sau problemele cu care nu s-a mai confruntat până acum.

,,Pe mine, m-a lăsat fără cuvinte Răzvan, cum a reușit să se mobilizeze în situații tensionate pe care nu le-a mai făcut vreodată în viața asta”, a declarat aceasta.

