Cătălin Botezatu pretinde că a fost victima unui jaf la Londra. Ce i-au furat hoții

Adrian Teampău
03 feb. 2026, 20:58
Cătălin Botezatu pretinde că a fost victima unui jaf la Londra. Ce i-au furat hoții
Cătălin Botezatu a făcut cadouri de sute de mii de euro. Sursa foto: Captură video - Catalin Maruta / YouTube
Cuprins
  1. Catalin Botezatu jefuit la Londra
  2. Cum s-a desfășurat jaful

Cătălin Botezatu susține că ar fi fost jefuit la Londra, hoții furându-i un ceas foarte rar evaluat la două milioane de lire sterline. Poliția a reținut un suspect în acest caz, conform presei britanice.

Catalin Botezatu jefuit la Londra

Creatorul de modă ar fi fost jefuit săptămâna trecută, hoții furându-i un ceas  extrem de rar, a cărui valoare se ridică la două milioane de lire sterline. Jaful s-ar fi petrecut joi, 29 ianuarie, la ora locală 23:50, în Berkeley Square, în cartierul exclusivist Mayfair din Londra. Potrivit publicației The Daily Mail, poliţia a arestat un suspect, însă nu se știe dacă a fost recuperată și bijuteria furată de la Cătălin Botezatu.

Este vorba despre un ceas Richard Mille, din seria Sapphire, considerată una dintre cele mai rare colecţii de ceasuri din lume. Acestea sunt sculptate în blocuri de cristal de safir. Există patru tipuri: RM 56-02 Tourbillon, RM 56-01, RM 27-04 şi RM 52-05 care au foarte mare căutare între vedete.

Printre posesori se nunără campionul de tenis Rafael Nadal sau pilotul de F1 Charles Leclerc. De asemenea, Jay Z are un ceas Richard Mille RM 056 Blueprint în valoare de 2 milioane de lire sterline, o versiune prototip.

Suspectul reținut se numește Younes Djoudim, în vârstă de 33 de ani, din Slough, Berkshire. El a fost acuzat de furt şi a fost arestat preventiv sâmbătă printr-o decizie a Curţii de Magistraţi de la Westminster.

Cum s-a desfășurat jaful

Un purtător de cuvânt al Poliţiei Metropolitane a declarat că autoitățile au fost sesizate, prin telefon cu privire la un jaf în Berkeley Square, Mayfair. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au vorbit cu victima, Cătălin Boteatu. Mai târziu în aceeaşi zi, polițiștii au arestat un individ în vârstă de 33 de ani, Younes Djoudim. Acesta este suspect pentru jaful comis.

Următoarea înfăţişare a hoțului, în fața instanței, a fost programată pentru vineri, 27 februarie, la Tribunalul Coroanei din Southwark.

Botezatu deține o casă de modă, Delphi înființată în anii 1990. El a avut colaborări cu Gianni Versace, iar în prezent lucrează cu mai mulți clienți din lumea showbiz-ului.

În 2000, a devenit primul designer de modă din lume căruia i s-a permis să realizeze o şedinţă foto de modă în perimetrul unor situri antice, scrie Daily Mail.

