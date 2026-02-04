Radu Vâlcan în lacrimi după ce a postat un mesaj surprinzător pe rețelele de socializare. Acesta și-a arătat latura vulnerabilă în fața fanilor săi. Prezentatorul de la „Insula Iubirii” a povestit, cu o sinceritate rar întâlnită, despre un moment care l-a lăsat cu ochii în lacrimi în timp ce își aștepta copiii în parcare.

Radu Vâlcan în lacrimi, copleșit de emoții în parcare

Artistul a recunoscut că a fost cuprins de o stare de anxietate când a realizat cât de repede cresc cei trei băieți pe care îi are cu Adela Popescu. În timp ce fiii lui se luptau pe saltea pentru visurile lor, Radu se lupta în mașină cu propriile emoții. Acesta a descris momentul ca fiind unul de „plângăcios”. Gândul că părinții îmbătrânesc în timp ce copiii prind aripi l-a făcut să vadă totul dintr-o perspectivă nouă, acceptând că, la un moment dat, rolurile se vor inversa și copiii vor fi cei care vor avea grijă de părinți.

Provocările creșterii a trei personalități diferite

Potrivit , nici pentru lucrurile nu sunt mai simple. Vedeta a vorbit și ea despre fricile pe care le are de când este mamă a trei băieți cu personalități complet diferite. Ea a mărturisit că, deși vrea să îi protejeze, știe că trebuie să le spună „nu” și să le pună limite clare pentru a-i căli.

,,Am enorm de multe frici. Încep copiii să-și controleze propria personalitate și să nu mai fie o extensie a ta, chiar dacă credem că ei sunt o extensie a noastră, nu sunt. Și pe măsură ce sunt mai mulți, tu trebuie să diluești cu diferite personalități, că ei sunt foarte diferiți. Și ai responsabilitatea să le dedici timp și atenție așa cum sunt ei, nu cum crezi tu că ar trebui să fie.

Pe cât de mult am dorit să crească, pe atât de mult îmi dau seama că în momentul în care cresc nu-ți mai aparțin și că pleacă în lume și că nu știi dacă-s pregătiți și că nu știi dacă să-i iubești, că toată lumea spune că trebuie să-i iubești mult. Îi iubești” a declarat vedeta.