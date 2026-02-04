B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Anca Dinicu, sinceră despre depresia postnatală. Cum vrea să-l învețe pe fiul ei să aleagă binele

Selen Osmanoglu
04 feb. 2026, 11:26
Foto: Anca Dinicu Facebook
Cuprins
  1. Transformarea vieții după naștere
  2. Prioritățile materne: educație și repere sănătoase

Cunoscuta actriță Anca Dinicu (36 de ani), mama unui băiețel pe nume Radu, vorbește deschis despre provocările maternității și experiența cu depresia postnatală. Vedeta explică cum s-a schimbat viața ei după naștere și ce valori își dorește să transmită copilului său.

Transformarea vieții după naștere

Anca Dinicu și iubitul ei, Georgian Păun, au devenit părinți în noiembrie 2024. Viața lor a suferit modificări profunde, iar cea mai afectată după naștere a fost actrița însăși, care a trecut prin momente delicate legate de depresia postnatală. Aceasta explică că stările dificile au fost influențate de dezechilibrele hormonale și că au fost perfect normale în contextul travaliului postnatal.

„Da, am avut și eu stări mai delicate și cred că e absolut normal. Hormonii joacă un rol uriaș, iar abia acum, după ce am trecut prin asta, realizez cât de mult ne influențează. Nici nu pot spune exact cum le-am depășit. Cred că, treptat, odată ce corpul începe să-și revină, când nu mai simți dureri fizice și când începi să ieși din casă, lucrurile se schimbă. Am simțit o diferență enormă în starea mea de spirit când am început să ies la plimbare cu cățelul sau să merg până la supermarket”, a spus Anca Dinicu, pentru Viva.

„Mă bucuram de parcă eram la Disneyland. Cât despre ideea de a mai deveni mamă… nu exclud, dar nici nu mă văd întorcându-mă prea curând în acel carusel. Și, realist vorbind, dacă nu se întâmplă într-un viitor apropiat, e posibil ca șansele să se diminueze. Dar, momentan, nu îmi bat capul cu asta. Sunt prezentă aici, acum, și încerc să mă bucur de tot ce am deja”, a adăugat.

Prioritățile materne: educație și repere sănătoase

Pentru Anca, maternitatea înseamnă mai mult decât grijă fizică; ea vrea să-i ofere fiului său repere morale solide și să-l învețe să ia decizii responsabile. Vedeta vorbește despre importanța alegerii binelui și despre echilibrul între încredere și precauție.

„Îmi doresc să-l învăț să aleagă să facă bine. Pentru că, paradoxal, e mult mai ușor să faci rău, să răspunzi cu răutate, să te aperi prin agresivitate, să fugi de responsabilitate. Dar binele… binele e o alegere conștientă pe care trebuie să o faci zilnic”, a spus actrița.

„Vreau să-l învăț să nu aibă încredere oarbă în nimeni, dar nici să nu se închidă complet în el, să pună în balanță deciziile pe care le ia, să fie demn, să muncească, să-și câștige locul în lume cu integritate. Nu vreau să crească într-un glob de sticlă, dar îmi doresc să aibă repere sănătoase”, a adăugat.

