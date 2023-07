Oana Ioniță, vacanță de coșmar / Ce a pățit vedeta de la Prima TV la întoarcerea din Portugalia: „Nici măcar la toaletă nu puteam merge...”

Oana Ioniță, consacrată ca „bebelușa” în emisiunea Cronica Cârcotașilor, a avut parte de un final de vacanță de coșmar. La întoarcerea din Portugalia, aceasta, dar și alți români s-au confruntat cu întârzierea zborului WizzAir pe aeroportul din Lisabona, relatează Ziare.com.

Oana Ioniță a povestit pe rețelele sociale cu ce situație s-a confruntat la întoarcerea în țară

În plin sezon estival, Oana Ioniță și-a dorit să se relaxeze câteva zile la Lisabona, alături de cei dragi. Vedeta și-a dorit ca totul să fie pus la punct, așa că a planificat totul din timp.

În primele zile, totul a decurs normal. Cu toții s-au bucurat din plin de timpul petrecut împreună, departe de casă. Însă, întreaga experiență a fost umbrită de întâmplarea care a avut loc pe aeroport, la întoarcerea în țară.

„Aseară trebuia să zburăm spre casă la 20:30, ora locală din Lisabona. După ce am făcut check-in-ul și am trecut de controlul de securitate, au început întrebările: De ce nu s-a afișat zborul deși decolăm în 10 minute? Ni s-a comunicat să mergem la poarta 212 și, după controlul documentelor, am stat ca refugiații îngrădiți. Spațiul era restrâns pentru cei aproape 200 de români care trebuiau să se îmbarce în avion”, a relatat Oana Ioniță pe rețelele sociale.

Aproape 200 de români, în picioare, fără mâncare sau alte condiții

Aproximativ 200 de români stăteau în picioare , fără apă sau mâncare și fără să poată să meargă la toaletă.

„Am așteptat așa o oră, timp în care nu ni s-a comunica nimic. Femei cu copii mici, oameni în vârstă stând în picioare sau pe jos. Din păcate, nu puteam să ne întoarcem să cumpărăm apă sau ceva de mâncare. Nici măcar la toaletă nu puteam merge pentru că toți făcusem deja check-in-ul. Trebuia doar să ne preia autobuzul pentru a face îmbarcarea în avion”, a continuat Oana.

Mai mult decât atât, după aproape două ore de așteptare, reprezentanții companiei aeriene au anunțat că zborul nu va mai avea loc din diferite motive tehnice. Cel mai dificil moment a fost acela a căuta cazare pentru ea și copiii săi, hotelurile din apropierea aeroportului primind, deja, multe solicitări. Din fericire, a reușit să găsească un apartament în care să rămână până la următorul zbor spre casă, potrivit Cancan.ro.