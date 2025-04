Oana Lis, copleșită de greutățile vieții: „Eu sunt un sprijin pentru Viorel. El nu poate merge fără mine nici la baie”

Oana Lis a vorbit cu lacrimi în ochi despre bunica sa, femeia care a crescut-o și pe care o consideră „ca o mamă”. Aceasta are acum 90 de ani, iar Oana suferă pentru că nu-i poate fi alături mereu, deoarece trebuie să rămână în București și să aibă grijă de Viorel Lis: „Eu sunt un sprijin pentru Viorel. El nu poate merge fără mine nici la baie”.

Oana Lis, emoționată când vorbește despre bunica sa

„Sunt bucuroasă că bunica mea are 90 de ani. Este în vârstă, dar trăiește. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că o am așa, chiar dacă sunt departe, faptul că știu că ea este în viață, și este acolo, în satul ăla, nu este casa goală, pentru mine este destul”, a spus Oana Lis, la „Viața fără filtru”, potrivit

Ea a mai afirmat că-i e foarte recunoscătoare bunicii deoarece a avut grijă de ea de mică: „Este persoana care m-a crescut. Eu nu am avut mamă de mică. Bunica mea niciodată nu a dat în mine, niciodată nu a țipat la mine, eu lucrurile astea le apreciez foarte mult”.

Viorel Lis, probleme mari de sănătate

Oana Lis a explicat apoi că nu-i poate fi alături bunicii așa cum și-ar dori deoarece trebuie să aibă grijă de Viorel Lis, partenerul ei: „Trebuie să stau în București, să am (…) Bunica mea are și ea pe cineva care are grijă de ea, nu poate singură. (…) Eu am făcut cât am putut în viața asta pentru bunica mea. Dacă ar avea nevoie de doctor, am trimis salvare, fac tot ce pot, dar uneori nu poți să te clonezi. Nu poți să fii în două locuri. Eu . El nu poate merge fără mine nici la baie”.