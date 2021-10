Oana Pellea, depistată pozitiv cu coronavirus. Actrița a fost vaccinată cu ambele doze

Cunoscuta actriță Oana Pellea a fos depistată pozitiv cu noul coronavirus. Testele au indicat faptul că Oana Pellea este infectată cu COVID-19, deși actrița s-a vaccinat cu două doze.

”Sunt vaccinată cu ambele doze. Acum exact o săptămâna am luat hotărârea să mă autoizolez după ce am intrat în contact cu o persoană suspectă a fi pozitivă Covid19. Mi-am suspendat un spectacol. Am oprit repetițiile. Am anunțat teatrele. Presă a scris: ‘Oana Pellea, decizie incredibilă luată din cauza covid-19. Actrița a făcut anunțul neașteptat’. Nu era nimic incredibil. Nimic neașteptat! Era o decizie responsabilă! Reacția presei da… mi se pare incredibilă! E o decizie pentru care mă aplaud din tot sufletul! Astăzi am primit rezultatul PCR -POZITIV”, a scris Oana Pellea pe pagina de Facebook.

Pe de altă parte actrița anunță că a făcut o formă ușoară a bolii, tocmai pentru că a fost vaccinată:

Oana Pellea a făcut o formă ușoară a bolii. ”Traversez o formă ușoară. Nu vreau să mă gândesc cum mi-ar fi fost fără vaccin! Voi rămâne în izolarea impusă de lege. Aveți grijă de voi și de cei de lângă voi!”, a mai completat actrița mesajul.