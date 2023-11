Oana Radu a anunțat oficial că ea și Cătălin Dobrescu nu mai formează un cuplu: „Am hotărât să o luăm pe drumuri separate”

În vârstă de 29 de ani, Oana Radu, este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste de la noi din țară. De curând, cântăreața după zvonurile apărute despre căsnicia cu soțul său, Cătălin Dobrescu.

Oana Radu confirmă despărțirea de soțul ei

Se pare că Oana Radu a decis să spună adevărul. Vedeta a anunțat pe rețelele de socializare că nu mai formează un cuplu cu Cătălin Dobrescu.

Cu toate că a precizat că nu vrea să ofere prea multe detalii despre , aceasta le-a promis fanilor că le va povesti tot ce s-a întâmplat în momentul în care va fi pregătită.

„Oameni și gagici faine, vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre frumoase! Mă simt datoare să vă răspund, fiindcă am primit această întrebare de nenumărate ori. Eu și Cătălin nu mai suntem împreună! Am hotărât să o luăm pe drumuri separate.

Nu suntem în cea mai bună perioadă din viața noastră și cu siguranță înțelegeți de ce. Momentan nu mă simt pregătită să vorbesc despre subiectul acesta. Când lucrurile vor fi mai ușoare, cu siguranță voi face un storytime pentru voi. Până atunci, vă rog doar să ne respectați decizia și intimitatea! Vă mulțumim!”, a spus artista pe pagina sa de Instagram.

Drama trăită de Oana Radu

Chiar dacă în prezent nu duce lipsă de nimic, în trecut, Oana Radu . Cu ceva timp în urmă artista a vorbit despre ce s-a întâmplat în viața ei.

Tatăl acesteia a părăsit-o la doar trei săptămâni după ce s-a născut, fiind crescută doar de mamă și de bunică. O perioadă de timp Oana Radu nu l-a avut la suflet pe tatăl său, ba chiar l-a dat în judecată. În cele din urmă l-a iertat și a făcut primii pași spre el.

„Sunt crescută doar de mama și bunică, tata ne-a părăsit când aveam trei săptămâni. Am reluat relațiile de curând. Am iertat. Îl iertasem de mult de fapt, dar nu m-a căutat el. Am avut un proces pentru pensia alimentară în secret, s-a rezolvat.

L-am dat în judecată sau l-am acționat în judecată, pentru că avea să-mi dea niște bani din urmă, mă refer la o sumă care adunată era pensia alimentară de pe o lună și tot așa și s-a strâns o sumă măricică. Ne-am înțeles amiabil, urmează să îmi plătească. Dar nu pentru astea ne-am împăcat”, a povestit artista, potrivit .