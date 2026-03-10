Un incident neașteptat a pus-o pe într-o situație delicată și a stârnit imediat reacții în mediul online. Artista a povestit că, după o vizită la depozitul afacerii sale, a observat că portofelul îi dispăruse. Potrivit spuselor ei, în acea zi la depozit ar fi venit o altă cântăreață, iar întâlnirea a decurs aparent normal.

Ce a descoperit artista după ce a verificat camerele de supraveghere

Totul ar fi început după ce Oana Radu s-ar fi întâlnit cu o tânără cântăreață la depozitul afacerii sale. Cele două ar fi ajuns împreună la sediu, într-o situație considerată obișnuită, mai ales că activează în aceeași industrie. La început, vizita nu ar fi ridicat niciun semn de întrebare.

La scurt timp după plecarea invitatei, artista a observat însă că ei nu mai era în locul în care îl lăsase. Pentru a afla ce s-ar fi putut întâmpla, cântăreața a decis să verifice imaginile înregistrate de camerele de supraveghere din incintă.

„Am și eu un mesaj pentru domnișoara cântăreață care tocmai ce a plecat acum 30 de minute din sediul nostru. Vă rog mult să îmi înapoiați portofelul (…) A plecat cu portofelul meu, cred că s-a zăpăcit (…) Acum, când eu am sunat-o, a zis că are doar portofelul ei, doar că pe camerele noastre se vede clar că a luat și portofelul meu. Acum or fi la fel portofelele și nu și-o fi dat seama că-s la fel”, a spus Oana Radu, notează cancan.ro.

Cum a reacționat Oana Radu după dispariția portofelului

Oana Radu ar fi încercat să lămurească situația direct cu persoana care fusese la depozit. Artista ar fi sunat-o pe tânăra pentru a o întreba dacă nu cumva portofelul a ajuns din greșeală în posesia ei. În timpul conversației, colega de breaslă ar fi susținut că are asupra sa doar propriul portofel.

„Ce mă nedumerește este că spune că nu are niciun portofel, dar pe camere se vede clar cum ea a luat portofelul. Este un portofel de brand. Nu aveam decât 200 de lei în el și cardurile. Dar îmi place foarte mult portofelul și mi-l doresc înapoi, dragă domnișoară. Nu o să pun aici videoclipurile, pentru că nu vreau să denigrez pe nimeni și în continuare cred că este o greșeală. Așa că te rog mai uită-te în mașină sau pe undeva, poate îl găsești acolo”, a mai spus vedeta.

La scurt timp după ce a făcut publică întâmplarea, artista ar fi șters filmulețul în care povestea despre dispariția portofelului. Gestul a stârnit speculații în rândul urmăritorilor, mulți dintre ei crezând că situația s-ar fi putut rezolva între timp.