Oana Roman a dezvăluit motivul pentru care nu suportă să se descalțe atunci când merge la cineva în vizită: „Este ceva îngrozitor”

a dezvăluit un obicei care o deranjează extrem de tare, atunci când merge la cineva în vizită. Ea a precizat că nu e de acord cu descălțatul la intrarea în locuință.

Oana Roman: „Este ceva îngrozitor”

Oana este de părere că acest gest nu este doar neigienic, ci și inestetic, mai ales dacă atunci e un eveniment festiv, unde se fac și fotografii, iar musafirii apar în șosete.

„Eu am o problemă, în momentul în care trebuie să mă duc undeva și trebuie să mă . În primul rând, este o lipsă de… nu este igienic, estetic, este ceva îngrozitor și mai ales dacă e vorba de un eveniment, adică te duci la o masă, la o aniversare, de Crăciun și văd că fac pozele alea în șosete și mie mi se ridică părul în cap. Este foarte sexy și mișto ca tu la tine în casă, să umbli desculț, nu în șosete, dar desculți da, adică prefer să am o poză în care să fie unii desculți, adică e o chestie, dar când vin invitații și ăia stau în șosete sau în ciorapi și noi facem poze îmbrăcați așa elegant, frumos… cu șosetele alea… este ceva îngrozitor”, a declarat Oana Roman, la podcast-ul „ ”.

Totodată, Oana a mărturisit că e deranjată și în momentul în care vede mai multe perechi de pantofi în holul unei case.

„Asta este ceva care este împământenit la noi și mai e o problemă. Aia cu pantofii înșirați pe hol… de ce s-a inventat pantofarul, mă întreb? De ce în momentul în care intru în casă, eu trebuie să văd… bun am și eu unul atâta și am 2 perechi pe care le pun, dar… n-ai loc să intri, intri nu este ok. Faci un minim efort să îi pui în ceva, ai un dulap, ai un raft, ceva acolo.

Sunt de acord că sunt oameni mulți care au spațiu mic, dar asta cu descălțatul este ceva… sinistru. Eu nu pot să mă obișnuiesc cu asta, oamenii vin la mine și vor să se descalțe și eu îi cert și le spun: Nu te descalți la mine în casă, pentru nimic pe lumea asta.

Eu fac curat după dacă este nevoie, dar la mine în casă nu se descalță nimeni, pentru niciun motiv, nu vreau să-ți miros picioarele, nu vreau să-ți văd șosetele, dresurile. Deci la mine în casă nu se descalță absolut nimeni (…), dar oamenii care totuși nu se aruncă prin toate noroaiele și și dacă… ai la intrare un preș de ăla special gros așa, de care să te freci frumos de el. (…) Eu nu înțeleg asta, deci nu există nicăieri… du-te în Franța și descalță-te… pe bune, este ceva rău”, a mai explicat fiica lui Petre Roman.

Dana Budeanu: „Unde suntem, băi băiatule, la pușcărie?”

Și Dana Budeanu a dezvăluit că e deranjataă de același obicei, cu descălțatul la ușă.

„Mergem la ăia, ăia au covor alb, ne descălțăm toți. De ce ți-ai pus mă covor alb, fătălăule? Ca să descalți lumea? Eu vă dau un exemplu clar, normal, ajungi la om, te descalți, faci și tu cunoștință cu unu, cu altu. Gândește-te fizic, uite eu acum fizic boilor, fizic, eu mă descalț, fizic, acum. Zi și tu, ce autoritate am așa, cu cârnații ăștia? Ce e asta mă? Ce relație, adică, ce conversație pot purta doi bărbați…în ciorapi. Spune-mi și mie. Te întâlnești cu unu, mergem la unii casă, ne pun ăia să ne descălțăm, mă întâlnesc cu unu șmecher, sunt și eu un băiat, și eu sunt că d-aia suntem în anturaj, nu?

Ce să-i spun lu ăla? Scuze, sunt desculț, în ciorapi, ne-am descălțat. Unde suntem, băi băiatule, la pușcărie? Vă iau hainele ăștia, pantofii când discutați. Gândiți logic, înainte să vă comportați. Nu se poate. Este lipsă de respect, aici nu mai e caterincă măcar, este lipsă de respect, de fapt, și de educație”, a afirmat creatoarea de modă, potrivit .