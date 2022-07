Oana Roman a recționat dur la afirmațiile făcute de George Buhnici: „25 de ani cât eu am fost călcată în picioare pentru că eram grasă, nimeni nu a reacționat”

Mai mult timp, Oana Roman a stat departe de scandalul în care este implicat George Buhnici. Astăzi, ea a venit cu un mesaj aspru la adresa lui și a afirmațiilor acestuia. Mai mult, vedeta a mărturisit că a fost 25 de ani înjosită din cauza kilogramelor în plus, notează

Cuvintele lui George Buhnici au pus bazele unui scandal de proporții în mediul online. Majoritatea vedetelor din showbiz-ul românesc au reacționat imediat.

Ce mesaj a lăsat Oana Roman pentru Buhnici

care au reacționat la declarațiile lui Buhnici în cadrul emisiunii TV. După ce a comentat că unele femei nu arată bine la plajă, din cauza vergeturilor și kilogramelor în plus, Oana Roman a venit cu propri părere. Ea a explicat că i se pare total deplasat și inadmisibil ceea ce se întâmplă și ce a putut să spună George Buhnici.

„Dragii mei, fiind în vacanță nu am vrut să comentez nimic legat de afirmațiile lansate de George Buhnici lansate in mediul online. Mi s-a părut ca este sub demnitatea mea sa comentez inepțiile unui om despre care eu nu am cuvinte efectiv”, spune Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman, criticată 25 de ani pentru kilogramele în plus

toată lumea a reacționat la critica dură a lui George Buhnici. Anterior, însă, când 25 de ani a fost înjosită și se râdea de ea din cauza kilogramelor în plus, nimeni nu a reacționat.

Vedeta s-a simțit complet deranajată de acest aspect, astfel că nu a putut să nu aducă acest lucru în discuție în timp ce vorbea despre declarațiile tranșante ale lui George Buhnici.

„Azi am văzut însă o postare care a ridicat o problemă la care ma gadesc si eu, si anume la ipocrizia celor din online. (…) 25 de ani cât eu am fost călcată în picioare pentru ca eram grasă, nimeni nu a reacționat. 25 de ani ați tăcut, nimeni nu a sărit în sus și nu a zis nimic. (…) Era mișto pentru că toată lumea o călca în picioare pe Oana Roman, era amuzant. Și nu numai eu am fost asa. Am fost jignită ani la rând de bărbati, dar și de femei. (…) Nu e corect. Ce a spus omul ăla este o mizerie fără margini”, a adăugat vedeta pe Instagram.