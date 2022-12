Oana Roman, Crăciun la azil alături de mama ei: „Ne ducem noi acolo pentru că se face o masă cu toată lumea”

Oana Roman trece prin momente stresante după ce mama ei a trecut printr-o intervenție chirurgicală complicată la șold și a necesitat îngrijire de specialitate din partea familiei și a personalului medical.

Oana Roman, gest emoționant de Crăciun

După ce a gătit mâncărurile de Crăciun, Marius Elisei trebuie să meargă la părinții săi. Oana profita de această ocazie și o ia pe Iza pentru a merge împreună la masa de Crăciun în centru de recuperare unde se află mama ei, Mioara Roman.

„Eu am un singur fel pe care îl iubesc. Eu iubesc salata de boeuf, pot să mănânc oricât, deși nu am voie să mănânc oricât, dar recunosc că salata de boeuf este felul meu de mâncare preferat dintre toate mâncărurile din România. (…) Astăzi am fost la ea (n.r. la Mioara Roman).

Uități-vă la mine pe Instagram și o să vedeți tot ce fac eu. Am fost la mama pentru că au venit colindătorii, am stat cu ea și am urmărit spectacolul, a venit și Moș Crăciun. Mama a băut o cafea, am stat de vorbă acolo, a fost super frumos. Iar în ziua de Crăciun evident că vom fi cu ea la masă.

Ne ducem noi acolo pentru că se face o masă cu toată lumea și o să fie foarte frumos. El (n.r. Petre Roman) o să vină la noi, probabil, zilele astea, dar la mama mă duc eu cu Iza sigur. Pentru că și Marius va trebui să se ducă un pic la ai lui.

(…) Doamne ajută, anul ăsta stăm la noi acasă. Nu vreau bagaje, nu vreau drumuri, nu vreau aeroporturi, nu vreau gări, nu vreau hotel. Vreau să stau acasă și să mă odihnesc!”, a afirmat Oana Roman pentru

Noi detalii despre starea de sănătate a Mioarei Roman

Oana Roman este tot mai activă pe rețelele de socializare și își ține urmăritorii la curent cu tot ceea ce se întâmplă acum în viața ei. Vedeta distribuie orice detaliu legat de starea de sănătate a mamei sale. Astfel, Oana Roman a mărturisit că recuperarea după operație este destul de dificilă, iar mama ei petrece destul de mult timp la pat, scrie Spy News.

Mioara Roman a suferit o intervenție chirurgicală de urgență, iar acum trece prin perioada de recuperare. Oana Roman a dezvăluit detalii despre starea de sănătate a mamei sale și a mărturisit pe rețelele de socializare că nu îi este deloc ușor să o vadă în asemenea situație.

„Azi am fost la mama. Aș da multe ca să o văd iar pe picioare și mergând mai bine. Durează recuperarea după operație și mi se strânge inima! Astfel e bine, dar un pic frustrată că stă mult în pat”, spune Oana Roman, acum ceva timp, pe rețelele de socializare.