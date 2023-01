Oana Roman, decizie importantă în ceea ce privește schimbarea ei fizică: „Trebuie, sunt obligată să o fac, doar că am amânat-o foarte mult timp”

Din anul 2019 și până în prezent, Oana Roman a trecut printr-o transformare radicală.

Aceasta a trecut printr-o transformare radicală din punct de vedere fizic, slăbind 20 de kilograme cu ajutorul unui regim alimentar echilibrat, multe ceaiuri și multe tratamente corporale. Însă aceasta a anunțat că nu se va opri aici.

Oana Roman, mândră de schimbarea ei fizică

Oana Roman e foarte mândră de schimbarea ei fizică. Și-a schimbat și modul de viață, acum are obiceiuri sănătoase care o ajută să își mențină silueta. „Fac ce am făcut și până acum, proceduri, fasting, ceai, înlocuiesc seara o masă cu o băutură care mă ajută să nu îmi fie foame și , așa, cât de mult se poate. M-am obișnuit așa.

A devenit un mod de viață, dacă vrei, nu îl mai simt ca pe un efort. M-am obișnuit așa după doi ani jumătate. În kilograme nu am slăbit enorm, sunt aproape 20, cred. Dar am slăbit foarte mult în centimetri de la procedurile pe care le-am făcut”, a declarat ea, scrie .

Și a continuat: „Am făcut criolipoliză, care scade foarte mult în centimetri, am făcut VelaShape, am făcut proceduri pentru corp, iar acestea m-au ajutat foarte mult. Eu le încerc pe toate pentru că sunt brand ambassador al companiei care distribuie în România cele mai bune produse de remodelare corporală și atunci sunt obligată cumva, dar o fac din plăcere.

Testez noile aparate care apar pe piață. În ultima vreme am tot testat din noile aparate și sunt foarte încântată că le pot încerca încă din momentul în care apar și înainte să fie în clinici. Încerc din ele, iese bine, văd că sunt din ce în ce mai performante, din ce în ce mai moderne, din ce în ce mai ușor de folosit și așa mai departe. Merg în continuare pe acest drum”, a mai explicat vedeta, care se va opera în curând.

Oana Roman va face abdominoplastie

„Trebuie, sunt obligată să o fac, doar că am amânat-o foarte mult timp, nepermis de mult timp. Trebuie să îmi fac o abdominoplastie pentru că am rămas cu foarte multă piele în exces la nivelul abdomenului. Acolo nu am voie să fac proceduri pentru că am acea operație foarte grea pe care am avut-o după ce am născut și trebuie să fac o abdominoplastie. Acum am zis că gata, la începutul lui martie mă duc și o fac, nu mai trebuie să stau să aștept.

Am amânat-o vreo 5 ani. De asta am tot amânat-o, pentru că trebuie să pun stop vreo 2-3 săptămâni și . Sunt obișnuită să fac lucruri tot timpul, am un program foarte încărcat, foarte agitat, nu îmi place să stau degeaba. Am foarte multe responsabilități, foarte multe lucruri de făcut, trebuie să am grijă de Iza, de casă, de mama, de toate. Îmi este greu să pun stop, dar trebuie să o fac pentru mine, neapărat”, a mai declarat vedeta.

Acum câteva luni s-a aflat că Oana Roman a slăbit fără să facă sport. „Eu nu pot să fac sport, pentru că am avut o operație foarte gravă după ce am născut, era să mor, am o operație foarte mare la abdomen, ceea ce îmi interzice să fac mișcări prin care să-mi folosesc mușchii abdominali, pentru că am risc de complicații foarte mari.

Deci eu nu pot să merg la sală, nu am voie nici să alerg, pot să merg pe jos, ăsta e singurul lucru pe care pot să-l fac. De asta singura variantă pentru mine sunt procedurile, ca să nu-mi pun viața în pericol”, a povestit vedeta, pe Instagram.