Oana Roman, detalii noi despre relația cu Marius Elisei. Se vor recăsători cei doi: „Până la urmă se bucură mai mult ceilalți”

După divorț și împăcare, și Marius Elisei își doreau să își reînnoiască jurămintele și să aibă parte de o petrecere ca la carte. Însă, timpul a trecut, cei doi au tot amânat momentul, iar acum au renunțat definitiv la idee.

Oana Roman și Marius Elisei s-au căsătorit în anul 2014, dar la începutul anului 2021 au divorțat, la șapte ani de la nuntă. În vara aceluiași an, cei doi îndrăgostiți și-au mai dat încă o șansă și au anunțat că se vor recăsători.

Oana Roman nu vrea petrecere

Oana Roman a declarat că nu mai are de gând să se recăsătorească, deși totul merge bine în relație. Vedeta a mărturirsit că în relația lor mai există mici certuri și sunt la ordinea zilei. Cuplul a decis să lase lucrurile să meargă de la sine.

Motivul pentru care cei doi nu vor să organizeze o petrecere este simplu, Oana Roman nu vrea să organizeze o petrecere.

„Am vrut să fac o petrecere și m-am lăsat păgubașă, pentru că nu mai am chef să stau să organizez. Până la urmă se bucură mai mult ceilalți decât mine și am renunțat complet pentru că nu am chef să organizez niciun party.

Nu (n.r. nu au de gând să se recăsătorească), actele oricum nu schimbă lucrurile cu nimic. Eu oricum păstrasem și numele meu”, a mai spus Oana Roman, conform

Ce a mărturisit vedeta despre relația cu Marius Elisei

Relația dintre este una tumultoasă, iar în urmă cu ceva timp s-a ajuns chiar și la divorț. Cuplul a decis să-și mai ofere o șansă, iar de atunci, părea că totul merge bine între ei. Recent, Oana Roman a anunțat că problemele nu au luat sfârșit.

La scurt timp după acest episod, vedeta din nou a mărturisit că totul este bine, și ei se bucură de timpul petrecut împreună.

„Da, la noi așa e, suntem bine, după aceea iar nu mai suntem bine. După aceea iar suntem bine. Când sus când jos. Las lucrurile să meargă așa de la sine și vom vedea”, a spus Oana Roman, potrivit