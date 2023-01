Oana Roman, dezvăluiri tulburătoare despre Petre Roman: „A fost un tată dur, mi-am luat şi bătăi foarte mari de la el”

„Tata a fost un tată dur, mi-am luat şi bătăi foarte mari de la el şi pentru că eram un copil nu foarte cuminte. Probabil că şi pentru un fel de spaimă…Pe când aveam 8, 9 , 10, 11 ani cam aşa.

Plecam la joacă şi trebuia să vin la 8, nu veneam la 8 şi mi-o luam. Mă bătea cu cureaua de îmi sărea apa în cap. Voia o disciplină poate uşor exagerată, asta pentru că şi el toată viaţa a fost un om extrem de disciplinat… o extremă dusă la extrem, dacă pot spune aşa”, a mărturisit Oana Roman, în urmă cu ceva timp.

Oana Roman, amintiri dureroase

Oana Roman admite că a fost un copil rebel, dar justifică acțiunile tatălui său din acele momente. Însă, ea afirmă că a rămas profund afectată de acele evenimente și că nu poate să le uite vreodată.

„Se pare că eu am fost un copil mai năstrușnic. Dacă întârziam o jumătate de oră faţă de ora la care trebuia să fiu acasă mi-o luam. Am luat o palmă, am luat și mai multe. Cred că la el era un mod de a-și controla panica, să nu pățesc eu ceva. Aceste întâmplări au avut loc până pe la vârsta de 10 ani.