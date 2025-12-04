Dan Alexa (46 de ani), antrenorul de fotbal și câștigător al „Asia Express”, și-a surprins fanii cu un gest emoționant pentru familia sa. La întoarcerea din emisiune, sportivul a ales să-și facă un tatuaj special care să îi simbolizeze dragostea pentru copiii săi.

Familia antrenorului

Dan Alexa are două fiice din primul mariaj, Casiana, în vârstă de 19 ani, și Antonia, în vârstă de 14 ani. De asemenea, din căsnicia recent încheiată cu Izabela are un fiu, Dan Arkan, născut în acest an.

Sportivul încearcă să fie cât mai prezent în viața copiilor: „Am avut perioade în care le-am lipsit copiilor acum încerc să profit cât de mult pot”, a mărturisit Dan Alexa, conform Gândul.

Tatuajul, simbolul iubirii față de copii

La întoarcerea în țară, Dan Alexa a mers într-un salon de tatuaje și și-a realizat un desen special pe braț, care îl înfățișează alături de fiul său, Arkan, la marginea unui teren de fotbal.

Pe tricoul său este scris „TATA” și cifra „5”, iar pe tricoul copilului apare numele acestuia, completat cu aceeași cifră. Deasupra tatuajului, Dan Alexa și-a adăugat și chipurile celor două fiice, simbolizând astfel întreaga sa familie.

Dan Alexa, la întoarcerea din „Asia Express”

„Când m-am întors în țară, m-am cântărit după ceva timp și aveam cu 9 kilograme mai puțin. Fără să exagerez, întreaga cursă a fost pentru mine ca o finală de campionat mondial. Dacă ar exista o finală de campionat mondial a show-urilor TV, Asia Express ar fi cu siguranță acolo. Tot ce se întâmplă în această competiție este la un alt nivel-cel mai înalt nivel”, a spus Dan Alexa, pentru Click.

„Este o producție uriașă, extrem de complexă, iar asta se simte în fiecare etapă. Cred că de aceea toți concurenții care au participat vreodată vorbesc mereu cu atâta pasiune despre ce înseamnă această aventură”, a adăugat.

„Faptul că am și câștigat-o este dincolo de orice așteptare și reprezintă o realizare extraordinară pentru noi. Gândiți-vă că nu aveam haine pentru Coreea de Sud — știam că acolo poate fi frig, dar nu ne-am gândit nicio clipă că vom ajunge până acolo. A fost o experiență fantastică, pe care o vom purta cu noi mult timp. Păpușicile au făcut istorie!”, a mai spus el.