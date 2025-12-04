B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Kate Middleton, apariție uluitoare la Windsor. Detaliul extrem de prețios care a atras atenția (VIDEO, FOTO)

Kate Middleton, apariție uluitoare la Windsor. Detaliul extrem de prețios care a atras atenția (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
04 dec. 2025, 13:29
Kate Middleton, apariție uluitoare la Windsor. Detaliul extrem de prețios care a atras atenția (VIDEO, FOTO)
Kate Middleton, prințesa de Wales, și prințul William de Wales, moștenitorul tronului britanic. Sursa foto: princeandprincessofwales / Instagram
Cuprins
  1. De ce este prețioasă tiara pe care a purtat-o Kate Middleton la eveniment
  2. Ospăț regal la primirea președintelui Germaniei de către regele Charles

Kate Middleton a atras toate privirile și atenția presei internaționale la un banchet organizat cu ocazia vizitei de stat a președintelui Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, în Marea Britanie.

De ce este prețioasă tiara pe care a purtat-o Kate Middleton la eveniment

Kate Middleton s-a remarcat deoarece a purtat cea mai impunătoare tiară de până acum – Oriental Circlet, o bijuterie rar văzută în public. Piesa a fost creată în 1853 de prințul Albert pentru regina Victoria. Aceasta are 2.600 de diamante, fiind purtată rareori și de regina Elisabeta a II-a.

Presa mondenă a fost cu atât mai impresionată cu cât pasionații de subiect se așteptau ca tiara să nu mai fie folosită prea curând.

Kate Middleton a purtat și o rochie în nuanțe pale de albastru semnată Jenny Packham.

Ospăț regal la primirea președintelui Germaniei de către regele Charles

Evenimentul a fost organizat în cinstea președintelui Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, și a soției sale. Cei doi au fost primiți de regele Charles și regina Camilla, ospățul fiind cu adevărat regal.

Invitaților li s-au servit păstrăv afumat cu langustine, potârniche în aluat, legume de iarnă, Baked Alaska și vinuri englezești.

