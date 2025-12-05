Victoria Răileanu a vorbit deschis despre depresia postnatală. Actrița are doi copii, pe Carol și Maria. Fetița a venit pe lume acum un an și jumătate.

Victoria Răileanu, despre depresia postnatală

„Mda… e un subiect dificil. Cred că femeile nu vorbesc despre asta pentru că e foarte greu să accepți că, pur și simplu, nu mai ești tu. Apoi, există și presiunea socială. Auzi din toate părțile că ar trebui să te simți absolut minunat pentru că acum ai un bebeluș în brațe. Sigur că asta este 100% adevărat, dar există și cealaltă fațetă a poveștii. Nu îți mai recunoști corpul, care nu mai arată nici ca în sarcină, dar nici ca înainte. Corpul trece prin foarte multe și nu te mai ascultă deloc. Ce funcționa înainte nu mai funcționează acum, iar asta poate crea o frustrare foarte mare. Să nu mai vorbim de tot cocktail-ul de hormoni care își face de cap zilnic prin tine. E ceva ce pur și simplu nu poți controla.

Pe mine, cel mai tare m-a frustrat că uitam, încurcam și amestecam totul în capul meu. Abia acum, în ultimele luni, memoria mea a început să își revină, ușor-ușor, la normal. Am luat-o încet și am avut, în primul rând, eu răbdare și blândețe cu mine. Asta nu înseamnă că nu am mai plâns sau că nu m-am mai enervat pe mine. Dar am luat chiar și asta ca pe o normalitate. Corpul femeii este absolut fabulos – cum poate crea viață în el. E normal să aibă nevoie de timp să își revină după ce face ceva atât de miraculos”, a explicat Victoria Răileanu, pentru .

Cum a reacționat soțul Victoriei Răileanu când a aflat că va fi tată din nou

Actrița a povestit și cum au aflat ea și Adrian că vor fi : „Eram foarte pregătită să fiu mamă din nou. Ne doream amândoi asta. În seara în care am aflat că sunt însărcinată, am făcut testul la insistențele mamei mele, care avea chef de ceva palpitant. Ce să zic? Am livrat. (râde) Eu bănuiam de două zile deja că sunt însărcinată, dar nu-i spusesem lui Adi nimic. Iar când i-am arătat testele, i s-au tăiat picioarele și s-a ținut puțin de mobila din bucătărie”.