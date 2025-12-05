Dan Capatos și DJ Andrei, dați afară de la Antena. Motivele

Dan Capatos și DJ Andrei au fost dați afară de la Antena 1. Deși motivul oficial e „încheierea contractului la final de an”, sursele CanCan spun că de vină sunt scandalurile în care aceștia au fost implicați.

De ce au fost dați afară Dan Capatos și DJ Andrei

Scandalul declanșat de Cristian Rizea, care l-a acuzat public pe Dan Capatos că i-ar fi „furnizat femei”, e adevăratul motiv pentru care prezentatorul a fost dat afară, spun sursele .

„Băi, ***, bă, să-ți dau lista, mă. Și la cine ai mai dat gagici? Să-mi spui mie cât ai dat lui Borcea? Să-mi spui? Să-ți dau eu, mă, lista, mă, ****? Păi asta faci tu, mă, prostituție la emisiunea ta. La emisiunea ta ai prostituție! Băi, știi ce-mi plăcea? Bă, când erau astea, de pe vremea lui Daniela Crudu și Bianca… Băi, știți cum zicea? Băi, și acum, dacă vă uitați… Programul, în pauzele alea, când fac ei în public, programul conține plasare de produse”, a acuzat Cristian Rizea.

Iar DJ Andrei a fost concediat din cauza altercației în care a fost implicat anul trecut și pe care nu și-a asumat-o la momentul respectiv. Ancheta autorităților a mers însă mai departe, iar informațiile ajunse la conducerea Antenei 1 au determinat ruptura.

Ce urmează

Deciziile de încetare a colaborării au fost luate într-o ședință condusă de Cristian Barbărasă, directorul care semnează toate contractele vedetelor Antena Group. De acum, mai urmează să fie stabilite eventualele salarii compensatorii, data încetării și celelalte clauze.