Cristina Cioran cu greu se descurcă singură cu doi copii: „Plâng, îmi eliberez nervii și stresul”

Traian Avarvarei
04 dec. 2025, 12:52
Cristina Cioran. Sursa foto: Captură video - Vorbește Lumea / YouTube
Cuprins
  1. Cristina Cioran, despre provocările vieții de mamă
  2. Fiica actriței vrea doi brazi și i-a scris deja lui Moș Crăciun

Cristina Cioran a povestit că e obositor să crească singură doi copii mici, dar are noroc cu mama ei, care o mai ajută. Acum, în familie se fac pregătiri pentru sărbători. E primul Crăciun al actriței cu doi copii.

Cristina Cioran, despre provocările vieții de mamă

„Într-adevăr, o am pe mama, care este un înger, și fără ea nu știu dacă m-aș descurca. Nu știu ce fac când nu mai pot… mai pot puțin. Nu există «nu pot». Eu mă detensionez plângând. Dacă simt că nu mai pot, mă descarc: plâng, îmi eliberez nervii și stresul și… aia e. Au fost niște perioade destul de grele cu răcelile și le-am depășit, pentru că nu aveam ce face, trebuia să le depășim.

După aceste răceli a urmat o perioadă de liniște, iar zilele acestea cred că ne mai paște ceva. Am observat că se mai strănută și pe la grădiniță. Problema nu este la Ema sau la noi, ci la cel mic, să nu ia vreo viroză, pentru că la el este puțin mai complicat. Nu îi prea dăm tratament; încercăm să îi dăm cât mai puțin, pentru a-și forma imunitatea, să se lupte organismul lui, care este foarte fragil. Trebuie să învețe să se apere singur”, a susținut Cristina Cioran, pentru SpyNews.

Fiica actriței vrea doi brazi și i-a scris deja lui Moș Crăciun

Actrița o are pe Ema, în vârstă de aproape 5 ani, și pe Max, care n-are nici un anișor. Pentru Max acesta este primul Crăciun, în schimb Ema e deja la curent cu tematica sărbătorilor.

„Ne pregătim de sărbători, este primul Crăciun cu bebelușul. Ema este mult mai conștientă anul acesta de sărbători; la 4 ani și jumătate, aproape 5, este mult mai în temă. A scris și scrisoare către Moș Crăciun. Aveam multe planuri pentru anul acesta. Ne pregătim să facem bradul. Nu este decisă ce brad vrea; mi-a spus că vrea un brad mic și unul mare, cel mic pentru Max și cel mare pentru ea. Cumva, fiecare cu bradul lui… o să vedem”, a mai spus Cristina Cioran.

