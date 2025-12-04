Thomas Markle, tatăl lui Meghan , se află într-o stare critică după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență într-un din Filipine.

Operație de urgență

Thomas Markle, în vârstă de 81 de ani, a fost internat în secția de terapie intensivă, unde medicii monitorizează îndeaproape evoluția stării sale. Fiul său, Thomas Markle Jr., a oferit detalii despre momentele tensionate prin care trece familia.

„L-am dus pe tatăl meu la un spital apropiat de casă, unde au făcut mai multe investigații. Medicii ne-au spus că viața lui este în pericol. Am fost transportați cu ambulanța, cu sirenele pornite, la un spital mai mare, în centrul orașului. Tatăl meu a suferit o operație de urgență”, a declarat el potrivit Express.co.uk, citat de Click.

Apel către Meghan Markle

Thomas Markle Jr. a transmis și un mesaj emoționant către Meghan, sperând la o apropiere și la compasiunea acesteia.

„Singura mea dorință este ca Meghan să îi arate tatălui meu puțină compasiune. El luptă literalmente pentru viața lui”, a spus el.

Relația dintre Meghan și tatăl său s-a răcit semnificativ începând din 2018, ducând la o distanțare de lungă durată. Thomas Markle a acordat numeroase interviuri în care și-a exprimat dorința de a restabili legătura cu fiica sa, subliniind că, în ciuda diferențelor, dragostea pentru Meghan rămâne aceeași.

Probleme medicale anterioare

Thomas Jr. a mai explicat că tatăl lui a mai avut probleme în trecut: „Tatăl nostru a mai avut două atacuri de cord.”

El a mai precizat că tatăl său a trecut printr-o operație care a durat trei ore și urmează o a doua intervenție pentru îndepărtarea unui cheag de sânge.

Despre starea lui Thomas Markle a comentat și sora Ducesei de Sussex, Samantha Markle: „Este un om puternic, dar a trecut prin atât de multe. Mă rog să fie suficient de puternic pentru a supraviețui. Tatăl nostru a mai avut două atacuri de cord, un accident vascular cerebral și chiar un cutremur. Sper să treacă peste asta”, a spus ea pentru Daily Mail.