Oana Roman trage un semnal de alarmă pentru tinerele care apelează la intervenții estetice: „Așa arăt nemachiată la 47, aproape 48 de ani”

Vedeta Oana Roman a postat recent o filmare și fotografii cu ea nemachiată și fără filtru, la vârsta de 47 de ani, îndemnând tinerele să evite intervențiile estetice premature. Cu un aspect natural și mândrindu-se cu faptul că nu a apelat la nicio intervenție estetică pentru față, Oana Roman dorește să transmită un mesaj important despre încrederea în sine și respectarea aspectului fizic, potrivit .

Oana Roman, nemachiată și fără filtru

La vârsta de aproape 48 de ani, Oana Roman a decis să împărtășească cu publicul aspectul său natural, nemachiat și fără a utiliza filtre foto. Ea a subliniat că nu a apelat niciodată la botox sau alte intervenții estetice la nivelul feței și că este mulțumită de cum arată la această vârstă.

„Așa arăt nemachiată la 47, aproape 48 de ani. Astăzi mi-am făcut un tratament și un masaj la față. Așa arăt. Nu mi-am pus botox niciodată. Nu am niciun fel de intervenții la față. Nu mi-am făcut lifting, nu mi-am pus fire, nu mi-am pus acid. Fac tratamente, masaj și folosesc cremă. Nu, nu folosesc niciun fel de filtru acum. Acesta este tenul meu, aceasta este fața mea fără niciun fel de machiaj. Am o moștenire genetică foarte bună și am grijă de fața mea”, a declarat Oana Roman, pe .

Semnal de alarmă pentru tinere

Oana Roman a lansat un avertisment pentru tinerele care recurg la intervenții estetice în mod prematur. Vedeta consideră că se poate menține aspectul fără a recurge la proceduri drastice.

„Este și un semnal de alarmă pe care vreau să-l trag pentru ca fetele tinere să înțeleagă că se poate să te întreții și fără să-ți distrugi fața”, a încheiat Oana Roman.

Oana Roman nu se lasă afectată de comentariile răutăcioase și își încurajează urmăritoarele să aibă încredere în ele însele. Ea a subliniat că fiecare femeie este frumoasă în felul său și că nu este necesar să-și distrugă fizionomia cu intervenții estetice.