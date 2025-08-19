B1 Inregistrari!
Oana Zăvoranu și-a îngrijorat fanii: „Încerc să îmi revin la viață". Cum s-a fotografiat vedeta

Oana Zăvoranu și-a îngrijorat fanii: „Încerc să îmi revin la viață”. Cum s-a fotografiat vedeta

19 aug. 2025, 15:52
Oana Zăvoranu și-a îngrijorat fanii: „Încerc să îmi revin la viață”. Cum s-a fotografiat vedeta
Foto: Oana Zavoranu / Facebook

Oana Zăvoranu traversează o perioadă extrem de dificilă, în care durerea sufletească pare să nu o părăsească orice ar face. Vedeta, la fel de transparentă ca până acum, împărtășește cu fanii săi din mediul online provocările pe care le întâmpină, dar și cum încearcă să le facă față.

Evenimentul care i-a provocat Oanei Zăvoranu suferința

Recent, Oana Zăvoranu a făcut o serie de postări pe rețelele de socializare, în care le vorbea fanilor despre durerea care o încearcă, dar și cum încearcă să aline acest sentiment. Vedeta s-a fotografiat în ipostaze emoționante, în parc, și a distribuit un mesaj despre conexiunea cu natura, care pare să o ajute în procesul de vindecare emoțională.

Mare parte din sentimentele cu care se confruntă Oana Zăvoranu astăzi au de-a face cu trecerea în neființă a bunului său prieten, Marius, din urmă cu aproape o lună. Vedeta încă nu reușește să depășească pierderea suferită și alege să vorbescă deschis despre stările pe care le are în această perioadă.

Cum încearca Oana Zăvoranu să își aline suferința

Suferința a determinat-o pe Oana Zăvoranu să se apropie mai mult de natură, să creeze o legătură cu frumosul care o înconjoară.

Într-una dintre postările sale recente, bruneta a mărturisit că, pentru a-și alina suferința, s-a întins pe iarbă și a rugat vântul să-i aline durerea pe care o simte în suflet.

„M-am așezat cu fața la cer și pentru că adia puțin vântul, l-am rugat să îmi ia cu el toată durerea din suflet, minte și inimă. Vă iubesc, Oana!”, a scris Oana Zăvoranu pe Instagram, potrivit Libertatea.

Într-o altă postare, vedeta a fost surprinsă în timp ce îmbrățișa un copac. În descrierea fotografiei, Oana a simțit să-și justifice gestul, spunând că astfel de conexiuni o ajută să „descarce greul sufletesc”..

„Azi am simțit nevoia să ies cu tălpile goale prin iarba verde și plină de viață, să mă descarc de tot greul sufletesc… și apoi să iau copacul ăsta mare, bătrân și vânjos în brațe, să-i spun tot ce am pe suflet. Cu drag, Oana”, a scris vedeta într-o altă postare.

Într-un Insta Story, ea a explicat faptul că traversează o perioadă extrem de dificilă, dar că încearcă să-și adune forțele pentru a reveni la Oana de dinainte, Oana optimistă pe care o cunoscut toți: „Încerc mai greu ca oricând să îmi revin și… să revin la viață… care trebuie să meargă înainte în memoria lui și a celor pe care îi iubesc”.

