Oanei Roman nu i-a venit să creadă cât a ajuns să coste o sticlă de suc, la o terasă din România. „A luat-o lumea razna"

Oanei Roman nu i-a venit să creadă cât a ajuns să coste o sticlă de suc, la o terasă din România. „A luat-o lumea razna”

B1.ro
08 sept. 2025, 22:42
Oanei Roman nu i-a venit să creadă cât a ajuns să coste o sticlă de suc, la o terasă din România. „A luat-o lumea razna”
Foto: Instagram/Oana Roman.

Oana Roman, în vârstă de 49 de ani, împărtășește cu fanii săi din mediul online atât experiențele bune pe care le traversează, cât și cele mai puțin bune. Într-o postare recentă, vedeta le-a dezvăluit internauților că a fost șocată să vadă cât costă o sticlă de suc, la o terasă din România.

Cât costă o sticlă de suc la o terasă din România

Oanei Roman nu i-a venit să creadă atunci când a văzut cât costă o sticlă de suc, la o terasă din România. Vedeta a mărturisit că i se pare șocantă majorarea tarifelor, și a postat o poză din meniu drept dovadă.

A luat-o lumea razna definitiv. 19 lei un pepsi de 0.25 ml”, a scris Oana Roman pe rețelele de socializare, potrivit Libertatea.

Ce a pățit Oana Roman în vacanță, în Grecia

Vara aceasta, Oana Roman s-a delectat cu mai multe vacanțe în afara țării, cele mai multe plecări avându-le în Franța. Însă, vedeta a ajuns și în Grecia, una dintre destinațiile preferate de români. Acolo, chiar un grup de conaționali au provocat un moment extrem de jenant pentru fiica lui Petre Roman, punând-o pe aceasta într-o postură inconfortabilă.

„De ce am eu o problema cu unii români? Pentru că, de exemplu, vin liniştita în vacanță, stau pe terasa hotelului și unii… stau la o masă de mine și se uită, comentează în gura mare, strigă pe holuri «unde e Oana Roman, să o vedem cum arată» și tot așa. Unde nu e nici cap, n-ai ce să ceri”, a povestit Oana Roman, în mediul online.

