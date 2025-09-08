Oana Roman, în vârstă de 49 de ani, împărtășește cu fanii săi din mediul online atât experiențele bune pe care le traversează, cât și cele mai puțin bune. Într-o postare recentă, vedeta le-a dezvăluit internauților că a fost șocată să vadă cât costă o sticlă de suc, la o terasă din România.

Cât costă o sticlă de suc la o terasă din România

Oanei Roman nu i-a venit să creadă atunci când a văzut cât costă o sticlă de suc, la o terasă din România. Vedeta a mărturisit că i se pare șocantă majorarea tarifelor, și a postat o poză din drept dovadă.

„A luat-o lumea razna definitiv. 19 lei un pepsi de 0.25 ml”, a scris Oana Roman pe rețelele de socializare, potrivit .

Ce a pățit Oana Roman în vacanță, în Grecia

Vara aceasta, Oana Roman s-a delectat cu mai multe vacanțe în afara țării, cele mai multe plecări avându-le în Franța. Însă, vedeta a ajuns și în Grecia, una dintre destinațiile preferate de români. Acolo, chiar un grup de conaționali au provocat un moment extrem de jenant pentru fiica lui Petre Roman, punând-o pe aceasta într-o postură inconfortabilă.

„De ce am eu o problema cu unii români? Pentru că, de exemplu, vin liniştita în vacanță, stau pe terasa hotelului și unii… stau la o masă de mine și se uită, comentează în gura mare, strigă pe holuri «unde e Oana Roman, să o vedem cum arată» și tot așa. Unde nu e nici cap, n-ai ce să ceri”, a povestit Oana Roman, în .