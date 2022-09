Oanei Zăvoranu i-a fost furată identitatea. Cum a reacționat vedeta la apariția contului de TikTok pe numele ei: „O să te coste foarte scump avocații”

Oanei Zăvoranu i-a fost furată identitatea. Cineva a pretins că este chiar vedeta și a făcut un cont de TikTok, de pe care câștigă sume uriașe. ce a întreprins în acest sens.

O fată în vârstă de 16 ani și-a făcut cont de Tik Tok în numele ei și, pe deasupra, a și făcut filmulețe în care a declarat că i-a spart conturile bancare. Vedeta a mai declarat că persoana care i-a furat identitatea face bani de pe urma ei.

Oanei Zăvoranu i-au furat identitatea

„Cineva pretinde că sunt eu pe Tik Tok. Este un cont fake! Este un cont despre care am înțeles și eu că exista acum ceva vreme, dar care s-a ascuns sub o mască extrem de gingașă de fanpage și atunci, atâta vreme cât am văzut că pune orice însemnă live-uri cu mine sau poze drăguțe, am spus „ok”, asta e, nu poți să împiedici oamenii să fie fani.

Toată povestea a escaladat, însă, acum două seri. Mi-a fost invadat contul de Instagram cu tot felul de mesaje care îmi spuneau: „Oana, ți-a fost spart contul de Tik Tok!”. Eu în secunda următoare am intrat pe Tik Tok-ul meu și am văzut că e ok, așa că le-am spus oamenilor că e ok, iar ei mi-au spus: „Nu, este un cont de Tik Tok, care sub masca unui fanpage pretinde că a intrat o fată de 16 ani care se lăuda că ți-a spart conturile bancare și contul de Tik Tok”. Ok, intru și eu pe Tik Tok-ul acela și ce să vezi? Are filmulețe cu un milion și ceva, două milioane de vizualizări, ale mele.

Pare o glumă proastă. Adică un filmuleț al meu poate să aibă 20-30 de mii de vizualizări, în timp ce filmulețele de pe TikTok-ul acesta fake și șarlatan are milioane de vizualizări. Am înțeles și eu că se câștigă bani cu nemiluita.

Ea câștigă bani cu nemiluita, nemunciți, pe spatele meu, pe numele meu! Ea se laudă că mi-a spart conturile bancare și contul de Tik Tok. Are tupeul să se laude că diseară așteaptă oamenii în număr cât mai mare să explice glumița, că a făcut o glumiță acum două seri”, a povestit vedeta, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Ce măsuri a întreprins vedeta

În cadrul interviului, nu i-au fost sparte conturile bancare, precum nici cel de TikTok. Artista a dăugat că este dezamăgită de ce se întâmplă pe social media.

„Eu nu știu cum una care se vede că e vai mama ei, una de 16 ani, zice: „Eu i-am spart conturile Oanei Zăvoranu”, cum este posibil ca oamenii să intre. Mie mi se pare o chestie strigătoare la cer. Trăim niște vremuri cumplite!

Cei care mai suntem cu mintea întreagă, să ne păstrăm mintea întreagă. Nu mi s-a spart niciun cont bancar, contul meu de Tik Tok este acolo. Nu am timpul necesar să stau să fac filmulețe cu fiecare mișcare pe care o fac. Mi se pare ceva degradant, mizerabil și aberant”, a spus artista.

Vedeta i-a dat un mesaj fetei, în care a explicat de ce ar trebui să șteargă toate filmulețele.

„I-am dat un singur mesaj individei și i-am spus: „Scoate toate filmulețele, pentru că o să te coste foarte scump avocații și plângerile penale pe care ți le voi face, pentru că am să te găsesc până la urmă”. Este fraudă, furt de identitate”, a adăugat actrița.