Pepe, după scandalurile dintre el și Raluca Pastramă: „Am ajuns în momentul de față să discut cu Maria, fetița mea cea mare, care n-a împlinit încă 13 ani, cum aș discuta cu un adult”

și au avut câteva luni tensionate. Cei doi au două fiice, Rosa și Maria, pe care artistul încearcă să le protejeze, după scandalurile apărute în urma divorțului, potrivit .

Cele două fete locuiesc împreună cu tatăl lor. Acesta încearcă să le protejeze de scandalurile mediatice dintre el și fosta soție.

„Sunt situații diferite și cumva la care nu te aștepți. Am ajuns în momentul de față să discut cu Maria, fetița mea cea mare, care n-a împlinit încă 13 ani, cum aș discuta cu un adult. Destul de deschis și cu foarte mult respect atât din partea ei, cât și din partea mea, ceea ce e foarte important. Cu Rosa am avut discuții și am discuții nu de acum, de mult timp, la care nu m-aș fi așteptat și n-aș fi crezut că le pot avea cu fetița mea nici la 18 ani”, a declarat Pepe, pentru unica.ro, citat de Click.

Artistul a recunoscut că pentru a le proteja pe lui trebuie să le țină departe de rețelele de socializare.

„Are acces, dar internetul este în principiu pe telefonul mobil, iar telefonul este cu cont parental și Google-ul este pentru copii. Și atunci izolez știrile. Chiar dacă e curioasă, pentru că, fiind atâtea discuții, evident că fără să vrei mai stai pe un post TV, mai apare o știre cu tine fără să știi că apare… Se mai întâmplă. Copiii au crescut cumva în mediul ăsta și au văzut că de fiecare dată eu tratez cu indiferență și nu mă las afectat. (…) Fetița cea mică nu are telefon deloc. A avut telefon vreo șase, opt luni. După care i l-am luat. Pentru că nu-i normal. Pentru că nu vedea decât telefon și nu se întâmpla nimic altceva. Și l-am luat total. I-am spus «supără-te pe mine mai târziu, când o să înțelegi». Și nu are deja de un an. Trebuie să înțeleagă și să le dai exemple. Iar cel mai bun exemplu pentru un copil este părintele”, a declarat Pepe.