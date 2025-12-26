B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Preparatul de Crăciun de care Lidia Buble nu se atinge sub nicio formă: „Nu îmi place gustul, efectiv”

Preparatul de Crăciun de care Lidia Buble nu se atinge sub nicio formă: „Nu îmi place gustul, efectiv”

Selen Osmanoglu
26 dec. 2025, 14:55
Preparatul de Crăciun de care Lidia Buble nu se atinge sub nicio formă: „Nu îmi place gustul, efectiv”
Sursa: Instagram/@lidiabuble
Lidia Buble le-a făcut o dezvăluire neașteptată fanilor săi chiar în perioada Sărbătorilor de iarnă. Artista a recunoscut că există un aliment extrem de popular pe masa de Crăciun de care nu se poate atinge, deși majoritatea românilor îl consumă fără rețineri.

Confesiune surprinzătoare în prag de sărbători

Ca multe alte vedete, Lidia Buble este activă în mediul online în această perioadă și își ține fanii la curent cu momentele petrecute alături de familie. De data aceasta, însă, artista a vorbit despre un detaliu mai puțin cunoscut din viața ei: relația complicată cu mâncarea, mai exact cu carnea, conform Cancan.

Cu toate că nu este vegetariană, cântăreața a recunoscut că nu reușește să mănânce carne, indiferent de ocazie, nici măcar de Crăciun.

De ce nu mănâncă Lidia Buble carne

Lidia Buble a explicat că problema nu ține de mofturi sau de un stil alimentar impus, ci pur și simplu de gust. Artista a mărturisit că face eforturi să introducă acest aliment în dieta ei, însă fără succes.

„La mine e simplu, pentru că eu carne nu mănânc, nu pentru că aș fi vreo fițoasă, așa cum uneori își imaginează oamenii. Mă chinui să mănânc carne săptămânal, însă nu îmi place gustul, efectiv”, a spus Lidia Buble.

Meniu foarte simplu de Crăciun

Din acest motiv, meniul artistei de sărbători este unul extrem de restrâns și diferă mult de mesele tradiționale românești, pline de preparate din carne.

„Nu pot să zic că e grav, pe partea aceasta alimentară, pentru că, oricum, eu și de Crăciun, și de Paște mănânc aceleași chestii: ou fiert, roșii, castraveți, salată de vinete, pâine, deci, la mine meniul este foarte restrâns”, a mai declarat artista.

Astfel, în timp ce mulți români se bucură de sarmale, friptură sau cârnați, Lidia Buble preferă preparate simple, pe bază de legume și ouă, care nu îi creează disconfort alimentar.

