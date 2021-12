Prințul Harry și Meghan Markle au publicat prima imagine cu fiica lor. Cum arată micuța Lilibet și cât de mare s-a făcut Archie (FOTO)

Este o premieră în familia formată din Prințul Harry și actrița Meghan Markle. Foștii duci de Sussex au publicat prima imagine cu fiica lor, Lilibet. În vârstă de doar câteva luni, micuța apare într-o imagine de Crăciun alături de mama, tatăl ei și de fratele Archie.

În iunie 2021, Megahn Markel a adus pe lume cel de-al doilea copil al cuplului, pe micuța Lilibet. În vârstă de 6 luni în prezent, bebelușul va petrece primul său Crăciun alături de părinți și de fratele Archie.

În mediul online și în presa tabloidă de peste ocean, a apărut și prima imagine cu Lilibet. Meghan a încercat să își țină copii departe de ochii publicului, acesta fiind și un motiv pentru care a decis să părăsească familia regală de la Londra și să renunțe la titlurile și atribuțiile oficiale.

Până acum, familia nu a publicat nicio imagine cu micuța Lilibet, în vârstă de 6 luni. Copila a fost numită după porecla pe care membrii familiei regale o foloseau pentru a o alinta pe Regina Elisabeta a II-a.

„Anul acesta, 2021, am primit-o în lume pe fiica noastră, Lilibet. Archie ne-a făcut mamă și tată, iar Lili ne-a făcut o familie. În timp ce așteptăm cu nerăbdare 2022, am făcut donații în numele dumneavoastră către mai multe organizații care onorează și protejează familiile”, a scris cuplul lângă felicitarea de Crăciun.

We’re grateful to Archewell Foundation and Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex for their support of our efforts to welcome Afghan families to the US. This generous donation will help the transition of families into new communities. https://t.co/vBKyU92YoF pic.twitter.com/H0DqCvJuZd

— Team Rubicon (@TeamRubicon) December 23, 2021