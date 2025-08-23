B1 Inregistrari!
Radu Vâlcan, despre partea nevăzută de la Insula Iubirii: Mereu mă surprinde câte ceva. Mă consumă psihic și simt nevoia de o vacanță

Traian Avarvarei
23 aug. 2025, 17:56
Sursa Foto: Facebook/ Radu Valcan

Radu Vâlcan a vorbit despre orele infernale de muncă ale staff-ului de la „Insula Iubirii”. Concurenții sunt filmați 21 de zile non-stop, iar asta nu se face doar prin camerele fixe, ci și cu ajutorul operatorilor, a reporterilor și a producătorilor. Adevărații eroi sunt operatorii, care stau ore bune în picioare. Și pentru Radu Vâlcan munca e istovitoare, deoarece empatizează cu concurenții și se consumă psihic. Mereu, după filmarea câte unui sezon, are nevoie de o vacanță cu familia.

Cuprins

  • Ce a spus Radu Vâlcan despre filmările la Insula Iubirii
  • Ce a spus Radu Vâlcan despre consumul psihic la filmările pentru Insula Iubirii

Ce a spus Radu Vâlcan despre filmările la Insula Iubirii

„Este sezonul 9, totuși. Au fost atâtea și atâtea caractere, atâtea și atâtea personaje, atâtea povești de viață, atâtea situații, evident că în mod normal nu ar trebui să mă mai surprindă, dar de fiecare dată mă surprinde câte ceva. Am de învățat. Acum vorbesc foarte serios și eu am de învățat, plec încărcat de acolo astfel că imediat după filmări am nevoie de o vacanță. Simt nevoia de o vacanță pentru că mă încarc și eu.

Oamenii să nu creadă că sunt impasibil, că nu îmi pasă și că nu rezonez cu poveștile lor. Sunt acolo cu ei, empatizez pe cât de mult pot pentru că dincolo de toate eu sunt singura persoană, singurul om care stă în fața lor și în fața cărora se deschid în mod direct”, a explicat Radu Vâlcan, pentru Libertatea.

Ce a spus Radu Vâlcan despre consumul psihic la filmările pentru Insula Iubirii

El a mai spus că mereu, după filmarea câte unui sezon, e epuizat psihic și are nevoie de o vacanță. Așa se face, că de-a lungul timpului, Adela Popescu și cei trei băieți ai lor au venit în Thailanda la finalul filmărilor și au mai rămas câteva zile împreună.

„Nu este greu doar pentru mine, este o perioadă grea pentru toată lumea, toată echipa. Chiar și pentru concurenți, pentru ispite. Este o perioadă extrem de încărcată. Ești departe de țară, ești departe de familie, departe de obiceiuri, ești departe de rutina ta, de ceea ce ești obișnuit în fiecare zi și atunci evident că, după o lună și ceva, așa cum este în cazul meu, simți nevoia să lași totul în urmă și să stai să iei în brațe pe cei dragi, să stai efectiv cu ei și să uiți de tot. (…)

Fiecare bonfire, ceremonie a focului finală are parte de multe ore. Acolo ne înarmăm cu răbdare, cu nervi, pentru că nu numai pentru mine, pentru toată lumea este foarte greu. Gândește-te că eu cumva stau pe buturugă, dar sunt colegii mei din spate și din lateral, cameramanii, care stau în picioare atâtea și atâtea ore. Apropo de ei, de echipa care nu se vede, oamenii nu știu, dar este o muncă absolut incredibilă. Este o muncă asiduă, este o muncă de nedescris, iar eu de fiecare dată simt nevoia să le mulțumesc. Fără acei oameni din spate, fără niște oameni care să te țină în momentul în care tu te clatini nimic nu ar fi posibil. În orice domeniu”, a mai povestit Radu Vâlcan, pentru Libertatea.

Tags:
