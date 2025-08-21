B1 Inregistrari!
Adela Popescu și Radu Vâlcan, 10 ani de la cununia civilă. Ce a postat actrița pe rețelele de socializare

Adela Popescu și Radu Vâlcan, 10 ani de la cununia civilă. Ce a postat actrița pe rețelele de socializare

Elena Boruz
21 aug. 2025, 12:40
Adela Popescu și Radu Vâlcan, 10 ani de la cununia civilă. Ce a postat actrița pe rețelele de socializare
Foto: Instagram / Adela Popescu

Adela Popescu și Radu Vâlcan, unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc, împlinesc astăzi zece ani de la cununia civilă. Femeia a postat pe rețelele de socializare un fragment din conversația pe care au purtat-o dimineață.

Adela și Radu au împreună trei băieți și o relație fericită, care durează deja de mulți ani. Cei doi parteneri sunt în atenția publică de foarte mult timp și servesc drept model cuplurilor din ziua de azi.

Cuprins:

  • Ce mesaj a postat Adela Popescu la 10 ani de la cununie civilă
  • Ce credea actrița despre prezentatorul TV, atunci când s-au cunoscut

Ce mesaj a postat Adela Popescu la 10 ani de la cununie civilă

Prezentatoarea TV a postat o mică conversație pe care a avut-o cu soțul ei, chiar în dimineața aniversării a zece ani de la căsătoria civilă. Cei doi obișnuiesc să iasă la plimbare, adesea, și să facă sport împreună. Se pare că, Radu, deși sărbătoresc un moment important, nici astăzi nu ar fi vrut să renunțe la acest obicei.

„Radu: Hai la mișcare!
Eu: Nu și azi când împlinim 10 ani de la cununia civilă!!
Radu: Păi, tocmai de-aia. Să împlinim și 80”, a fost conversația făcută publică de Adela Popescu.

Ce credea actrița despre prezentatorul TV, atunci când s-au cunoscut

Deși acum lucrurile sunt foarte frumoase în viața lor, situația nu a fost la fel de la început. În urmă cu ceva timp, vedeta a vorbit despre părerea pe care a avut-o despre Radu la începuturile relației lor. Se pare că femeia a fost rezervată o perioadă, deoarece Radu era cunoscut ca fiind un „crai” și se temea ca atitudinea lui să nu fie cumva o strategie de a o cuceri.

„Chiar începutul a fost (n.r. cel mai greu), în sensul că mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că intențiile lui sunt serioase, că el era recunoscut ca fiind crai. Și nu știi niciodată când e strategie și când nu la un bărbat. Și mi-a luat un pic să mă lămuresc de lucrul ăsta. Iar apoi, acum…avem perioade de când cu copiii. Sunt momente grele, pentru că ne solicită ei”, a declarat Adela Popescu pentru cancan.

