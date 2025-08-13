Cum l-au transformat pe Radu Vâlcan cele 9 sezoane de „Insula Iubirii” pe care le-a prezentat? Bărbatul a spus cât de mult îl sprijină Adela Popescu

Radu Vâlcan este gazda emisiunii fenomen „Insula Iubirii” încă de la primul sezon. Iată, că anii au trecut și anul acesta este difuzat cel de-al nouălea sezon.

a trecut prin multe transformări de-a lungul timpului și a dezvăluit cât de mult a contribuit acest reality show la schimbarea lui.

Cum l-a transformat „Insula Iubirii” pe Radu Vâlcan

Show-ul a lăsat urmări, nu numai în viața concurenților și a ispitelor, ci și a prezentatorului. Radu a mărturisit că, în timp, a învățat să fie mai matur și mai înțelept și l-a ajutat mult să interacționeze cu atâția concurenți, care au pășit pe insula tentației.

„Sunt mai bătrân. Merg spre 50 de ani! Mai înțelept, mai matur… Am învățat foarte mult de-a lungul celor nouă sezoane. M-au ajutat foarte mult poveștile lor, pentru că au fost mulți concurenți de-a lungul timpului. Ce să zic, mă văd mai matur și mai înțelept. Am o familie frumoasă, o familie care mă susține, o familie care îmi este alături și, de fiecare dată când particip la un asemenea proiect, care, repet, tot timpul o spun, este intens, este greu, este pe alocuri apăsător, abia aștept să mă refugiez lângă ei și să îmi trăiesc liniștea. Liniștea de care avem toți nevoie”, a spus Radu Vâlcan pentru .

Este sau nu geloasă Adela Popescu pe ispitele din Thailanda

Meseria de jurnalist/prezentator TV pe cât de frumoasă este, pe atât de dificilă și greu de înțeles poate fi. Acest lucru se întâmplă, mai ales când partenerul/partenera nu face parte din același domeniu și nu împărtășește aceeași pasiune. În ceea ce îi privește pe lucrurile nu stau deloc așa, deoarece femeia știe cu ce se „mănâncă” această profesie.

Bărbatul a fost întrebat dacă partenera lui este geloasă pe faptul că el este înconjurat de multe femei, iar acesta a povestit că nu încape discuție de așa ceva.

Mai mult, vedeta a mărturisit că Adela în vizitează pe perioada filmărilor, iar pentru el este o sursă de energie acest lucru.

„Suntem profesioniști amândoi, asta este meseria noastră. Știm foarte bine ce facem, de ce suntem aici. Nu există… Mi s-a mai pus întrebarea asta. Și ei i s-a mai pus întrebarea asta. Nu! E un serviciu la care merg cu plăcere. Ea este alături de mine, a și fost cu mine în Thailanda. Și cu copiii… Sezonul ăsta a venit singură, fără copii, dar sunt momente foarte bune pentru noi, de relaxare. Doar noi doi! Pentru părinți sunt foarte importante momentele acestea. Copiii n-au fost la filmări, ei au fost de câteva ori după ce am terminat filmările. A venit Adela cu ei. Dar Adela a fost de 2-3 ori și în timpul filmărilor, doar ea. Și faptul că era acolo, eu filmam și o simțeam acolo în stânga mea, mă relaxa și aveam mai mult vibe, mai multă putere de muncă, după multe ore de somn. Cine este în situația noastră știe foarte bine despre ce este vorba”, a mai spus prezentatorul.