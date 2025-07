Raluca Bădulescu a tranșat din nou ținutele vedetelor. Laila Hafiz a venit cu un răspuns în urma criticilor dure

a fost cu ochii pe ținutele vedetelor, din nou. De această dată, cea care a fost luată în colimatoriu a fost Laila Hafiz, o tânără cântăreață, cunoscută pentru prestațiile sale de la „Vocea României”, „iUmor„ și „Te cunosc de Undeva”.

De curând, Laila a participat la festivalul „Beach, please!”, unde nu a purtat cea mai inspirată ținută, potrivit spuselor Ralucă Bădulescu. a criticat dur hainele pe care tânara a ales să le poarte.

Laila Hafiz, reacție în urma criticilor: „M-a sunat mamaie…”

Roșcata a vorbit despre acest incident. Laila a mărturisit faptul că bunica sa a apelat-o, după ce a auzit cuvintele spuse de Raluca la o emisiune cunoscută din România. Ulterior, fata a povestit de ce a optat pentru acele haine și ce a determinat-o să schimbe bocancii pe papuci.

„Vreau să vă zic cum de dimineața m-a sunat mamaie, supărată toată, că aseară la Un Show Păcătos Raluca Bădulescu mi-a comentat ținuta de la Beach, Please! După cum puteți vedea, nu este o ținută în adevăratul sens al cuvântului. (…) Adevărul este că așa arătau pentru că nu mi-am dorit să fie o ținută, nu mi-am dorit să fie ceva extragavant. Colanții sunt 30 lei, bustiera aia mi-am luat-o cu 15 lei, iar cămașa am aruncat-o ca pe gard pe mine. Mi-am pus niște bocanci în picioare care mi-au făcut bătături și de asta am ajuns să port papuci”, a declarat Laila Hafiz, pe Instagram, potrivit

De asemenea, în descrierea clipului postat, Laila a atașat următorul mesaj: „Să fii subiect de fashion când tu nu încerci să fii fashion!! Asta înseamnă să te ajungi. Urmează Electric Castle și Untold … PREGĂTIȚI-VĂ DE FASHION SHOW !!”.