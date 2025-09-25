Raluca Bădulescu, cunoscută drept „Regina regească”, continuă să uimească publicul cu modul ei de viață nonconformist și cu declarațiile spuse mereu fără ocolișuri. La 50 de ani, vedeta demonstrează că nu se supune tiparelor clasice și că își trăiește viața după propriile reguli. Dacă mulți ar crede că o carieră de succes în televiziune presupune disciplină strictă în alimentație și are, Raluca arată că realitatea poate fi complet diferită.

Recent, invitată în cadrul emisiunii „MediCOOL”, ea a făcut o serie de dezvăluiri care au stârnit atât zâmbete, cât și uimire.

Care sunt cele mai mari plăceri vinovate ale Ralucăi Bădulescu

Vedeta a mărturisit că are câteva iubiri pe care nu le poate abandona și care fac parte din rutina ei zilnică:

„De Cola nu mă satur niciodată, dar nici de ciocolată. Am două mari iubiri. Nu, trei, scuze. Toate pe sănătate. Cola, ciocolata și țigările. Nici eu nu mai cunosc pe nimeni care să facă atâtea tâmpenii, practic, la un loc, însă, are grijă mereu un profesor de mine și… uitați-mă!”, a spus „Regina regească”, cu umor, potrivit .

În timp ce pentru mulți asemenea obiceiuri par de neconceput, Raluca le tratează cu naturalețe și cu un strop de autoironie.

Cum își menține sănătatea în ciuda acestor obiceiuri

Deși le Ralucăi Bădulescu par departe de ceea ce recomandă medicii, vedeta afirmă că nu neglijează aspectele legate de sănătate. Ea își face analize medicale periodic pentru a ține totul sub control:

„La șase luni, îmi fac analize tot timpul de ani de zile, să nu înțeleagă greșit cei care urmăresc acasă, cei care și-au făcut operații de gastric sleeve, bypass, și să se apuce acasă să facă lucrurile astea. Eu sunt doar un caz special”.

Astfel, chiar dacă alege să își răsfețe plăcerile, Raluca arată că responsabilitatea pentru sănătate rămâne o prioritate.

Care este cea mai șocantă declarație a vedetei

Cea mai uimitoare mărturisire făcută de vedetă nu are legătură cu alimentația, ci cu hidratarea. În timp ce apa este considerată esențială pentru organism, Raluca recunoaște că ea nu consumă deloc:

„Eu nu am băut apă niciodată în viața asta. Eu am venit să mă certați la televizor, dar pe mine mă ceartă și acasă, părinții, fostul soț, actualul iubit care este anatomopatolog”.

Această afirmație a stârnit numeroase reacții, mulți întrebându-se cum reușește să se mențină într-o formă atât de bună în ciuda acestui obicei neobișnuit.

Cum se definește stilul de viață al Ralucăi Bădulescu

„Regina regească” dovedește că stilul ei de viață este cu adevărat unic. Ea combină fără rezerve plăcerile vinovate cu atenția pentru sănătate și nu se lasă influențată de așteptările celor din jur. Secretul pare să fie echilibrul dintre libertatea personală și responsabilitatea față de propria stare de bine.

Pentru Raluca, acest mod de a trăi nu este doar o alegere, ci o expresie a personalității sale puternice și autentice. Fie că vorbește despre Cola, ciocolată, țigări sau lipsa apei din viața ei, toate declarațiile sale transmit un mesaj clar: fiecare persoană are dreptul să își stabilească propriile reguli.

Ce mesaj transmite publicului prin aceste dezvăluiri

Chiar dacă declarațiile Ralucăi Bădulescu pot părea șocante, ele au și o componentă de sinceritate dezarmantă. Vedeta nu încurajează pe nimeni să îi urmeze exemplul, dar arată că fiecare își poate construi un drum personal. În același timp, ea amintește că monitorizarea sănătății este esențială, indiferent de stilul de viață.