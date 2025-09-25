B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Raluca Bădulescu șochează: „Eu nu am băut apă niciodată în viața asta”. Ce bea, în schimb

Raluca Bădulescu șochează: „Eu nu am băut apă niciodată în viața asta”. Ce bea, în schimb

Ana Maria
25 sept. 2025, 15:54
Raluca Bădulescu șochează: Eu nu am băut apă niciodată în viața asta. Ce bea, în schimb
Raluca Bădulescu. Sursa foto: Captură video - Ilinca Vandici / YouTube
Cuprins
  1. Care sunt cele mai mari plăceri vinovate ale Ralucăi Bădulescu
  2. Cum își menține sănătatea în ciuda acestor obiceiuri
  3. Care este cea mai șocantă declarație a vedetei
  4. Cum se definește stilul de viață al Ralucăi Bădulescu
  5. Ce mesaj transmite publicului prin aceste dezvăluiri

Raluca Bădulescu, cunoscută drept „Regina regească”, continuă să uimească publicul cu modul ei de viață nonconformist și cu declarațiile spuse mereu fără ocolișuri. La 50 de ani, vedeta demonstrează că nu se supune tiparelor clasice și că își trăiește viața după propriile reguli. Dacă mulți ar crede că o carieră de succes în televiziune presupune disciplină strictă în alimentație și hidratare, Raluca arată că realitatea poate fi complet diferită.

Recent, invitată în cadrul emisiunii „MediCOOL”, ea a făcut o serie de dezvăluiri care au stârnit atât zâmbete, cât și uimire.

Care sunt cele mai mari plăceri vinovate ale Ralucăi Bădulescu

Vedeta a mărturisit că are câteva iubiri pe care nu le poate abandona și care fac parte din rutina ei zilnică:

„De Cola nu mă satur niciodată, dar nici de ciocolată. Am două mari iubiri. Nu, trei, scuze. Toate pe sănătate. Cola, ciocolata și țigările. Nici eu nu mai cunosc pe nimeni care să facă atâtea tâmpenii, practic, la un loc, însă, are grijă mereu un profesor de mine și… uitați-mă!”, a spus „Regina regească”, cu umor, potrivit Click!.

În timp ce pentru mulți asemenea obiceiuri par de neconceput, Raluca le tratează cu naturalețe și cu un strop de autoironie.

Cum își menține sănătatea în ciuda acestor obiceiuri

Deși obiceiurile Ralucăi Bădulescu par departe de ceea ce recomandă medicii, vedeta afirmă că nu neglijează aspectele legate de sănătate. Ea își face analize medicale periodic pentru a ține totul sub control:

„La șase luni, îmi fac analize tot timpul de ani de zile, să nu înțeleagă greșit cei care urmăresc acasă, cei care și-au făcut operații de gastric sleeve, bypass, și să se apuce acasă să facă lucrurile astea. Eu sunt doar un caz special”.

Astfel, chiar dacă alege să își răsfețe plăcerile, Raluca arată că responsabilitatea pentru sănătate rămâne o prioritate.

Care este cea mai șocantă declarație a vedetei

Cea mai uimitoare mărturisire făcută de vedetă nu are legătură cu alimentația, ci cu hidratarea. În timp ce apa este considerată esențială pentru organism, Raluca recunoaște că ea nu consumă deloc:

„Eu nu am băut apă niciodată în viața asta. Eu am venit să mă certați la televizor, dar pe mine mă ceartă și acasă, părinții, fostul soț, actualul iubit care este anatomopatolog”.

Această afirmație a stârnit numeroase reacții, mulți întrebându-se cum reușește să se mențină într-o formă atât de bună în ciuda acestui obicei neobișnuit.

Cum se definește stilul de viață al Ralucăi Bădulescu

„Regina regească” dovedește că stilul ei de viață este cu adevărat unic. Ea combină fără rezerve plăcerile vinovate cu atenția pentru sănătate și nu se lasă influențată de așteptările celor din jur. Secretul pare să fie echilibrul dintre libertatea personală și responsabilitatea față de propria stare de bine.

Pentru Raluca, acest mod de a trăi nu este doar o alegere, ci o expresie a personalității sale puternice și autentice. Fie că vorbește despre Cola, ciocolată, țigări sau lipsa apei din viața ei, toate declarațiile sale transmit un mesaj clar: fiecare persoană are dreptul să își stabilească propriile reguli.

Ce mesaj transmite publicului prin aceste dezvăluiri

Chiar dacă declarațiile Ralucăi Bădulescu pot părea șocante, ele au și o componentă de sinceritate dezarmantă. Vedeta nu încurajează pe nimeni să îi urmeze exemplul, dar arată că fiecare își poate construi un drum personal. În același timp, ea amintește că monitorizarea sănătății este esențială, indiferent de stilul de viață.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cuplul care ar vrea să participe la „Asia Express”, însă separat: „Să nu ne facem de rușine”. Despre cine este vorba
Monden
Cuplul care ar vrea să participe la „Asia Express”, însă separat: „Să nu ne facem de rușine”. Despre cine este vorba
Antena 1 a confirmat oficial. Acestea sunt cele 9 cupluri de la Power Couple, sezonul 3, care își vor testa relația
Monden
Antena 1 a confirmat oficial. Acestea sunt cele 9 cupluri de la Power Couple, sezonul 3, care își vor testa relația
Locul în care Irina și Răzvan Fodor s-au întors după un deceniu: „Pot să mă întorc de zeci de ori, fără să clipesc”
Monden
Locul în care Irina și Răzvan Fodor s-au întors după un deceniu: „Pot să mă întorc de zeci de ori, fără să clipesc”
Raluca Bădulescu, peripeții la Asia Express cu o „influenceriță suferindă”: „Noi eram practic gândacii ei de bucătărie. Unde te duci, fă?”
Monden
Raluca Bădulescu, peripeții la Asia Express cu o „influenceriță suferindă”: „Noi eram practic gândacii ei de bucătărie. Unde te duci, fă?”
Paula Seling, dezvăluiri emoționante despre fiica ei: „Ea înțelege că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”. Cu ce probleme se confruntă
Monden
Paula Seling, dezvăluiri emoționante despre fiica ei: „Ea înțelege că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”. Cu ce probleme se confruntă
Roxana Ionescu, despre faima la 20 de ani: „Nu este frumos să te lauzi, dar…”. Cum a ajuns să lucreze în televiziune
Monden
Roxana Ionescu, despre faima la 20 de ani: „Nu este frumos să te lauzi, dar…”. Cum a ajuns să lucreze în televiziune
Cătălin Botezatu, despre Loredana: „Îmi vine să o strâng în brațe și să-i transmit prin piele energia mea”. Ce relație au aceștia
Monden
Cătălin Botezatu, despre Loredana: „Îmi vine să o strâng în brațe și să-i transmit prin piele energia mea”. Ce relație au aceștia
Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost eliminați de la Asia Express. „Nu credeam vreodată să reușesc să-mi depășesc atât de multe frici și temeri” (VIDEO)
Monden
Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost eliminați de la Asia Express. „Nu credeam vreodată să reușesc să-mi depășesc atât de multe frici și temeri” (VIDEO)
Gestul șocant făcut de Anca Pandrea după moartea lui Iurie Darie: „Am vrut să mă duc după el” (VIDEO)
Monden
Gestul șocant făcut de Anca Pandrea după moartea lui Iurie Darie: „Am vrut să mă duc după el” (VIDEO)
Bontea și Dumitrescu, glume pe seama lui Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „De când ești singurel…”
Monden
Bontea și Dumitrescu, glume pe seama lui Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „De când ești singurel…”
Ultima oră
15:50 - Ministrul Moșteanu, declarații după ședința CSAT. Cum vor fi doborâte dronele și avioanele militare care încalcă spațiul nostru aerian și ce se întâmplă în cazul aeronavelor civile (VIDEO)
15:30 - Cât costă să stai cu chirie în 2025: diferențe halucinante între orașele din România
15:09 - Alimentele „nemuritoare” care sfidează termenul de valabilitate. Care sunt și cum trebuie păstrate
14:56 - Cuplul care ar vrea să participe la „Asia Express”, însă separat: „Să nu ne facem de rușine”. Despre cine este vorba
14:54 - CTP: „Spre deosebire de trădătorii de țară din Moldova, în România au fost și sunt dătători de țară. Nu ne vindem țara – o dăm pe daiboj”
14:44 - Ce se întâmplă cu creierul tău când mesteci gumă? Răspunsul te va surprinde
14:38 - Antena 1 a confirmat oficial. Acestea sunt cele 9 cupluri de la Power Couple, sezonul 3, care își vor testa relația
14:13 - Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Bolojan: „Știm cu toții că intervențiile directe în piață nu rezolvă problema pe termen lung”
14:03 - Dormim mai mult, dar cu ce preț? Riscurile trecerii la ora de iarnă
14:02 - Locul în care Irina și Răzvan Fodor s-au întors după un deceniu: „Pot să mă întorc de zeci de ori, fără să clipesc”