Ramona Olaru spune totul verde-n față! Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorul soț

Ramona Olaru a făcut declarații fără perdea! a mărturisit ce condiții ar trebui să îndeplinească bărbatul care o duce la altar. Totuși, în cazul în care nu-l va găsi, asistenta TV nu disperă. Mai bine singură decât nefericită.

nu mai aleargă după dragoste, ci o așteaptă, în cazul în care va fi să vină. Dacă în trecut își dorea cu orice preț un bărbat în viața ei, acum lucrurile s-au schimbat radical în percepția Ramonei.

Cuprins:

Ramona Olaru: „Mi-e frică să mai stau cu un bărbat sărac!”

Când se va mărita Ramona Olaru

Asistenta TV a făcut dezvăluiri incendiare! Din declarația ei reiese că în trecut a avut parte de iubiți cu o situație financiară nu la fel de bună ca a ei, astfel că vedeta nu mai vrea să audă de așa ceva. Fie are bani, astfel încât să nu-i „ducă grija”, fie să o ocolească, căci ea nu își mai consumă energia.

„Mi-e frică să mai stau cu un bărbat sărac! Nu mai am chef să-i întrețin, să mă gândesc ce fac a doua zi. Nu mai vreau să mă bazez doar pe mine. Eu pot, le am, le fac pe toate, dar să știu că am pe cine să mă bazez, nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să-și cumpere ceva”, a declarat Ramona Olaru, potrivit

Întrebarea despre căsătorie nu a ocolit-o nici pe Ramona. Astfel, femeia a spus scurt și la obiect cât de departe este de „ziua cea mare”.

„Ani lumină distanță (n.r. până se va căsători). Unde mă grăbești? De ce mă pui în poziția aia? Eu sunt foarte bine așa, mă simt extraordinar de bine, demențial! Nu mă mai grăbesc în acea direcție, dar dacă îmi fac o relație potrivită nevoilor mele și un bărbat care să fie cum îmi doresc eu, ușa e deschisă. Dar, să mă mai blochez în ceva ce nu mă face fericită sau să stau doar ca să fiu într-o relație, nu!”, a mai spus vedeta.