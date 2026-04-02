Andreea Popescu a vorbit pentru despre stările prin care trece și despre procesul de vindecare de după separarea de fostul soț. Ea a menționat, de asemenea, că va discuta să despre zvonurile legate de numele lui Dan Alexa atunci când va simți nevoia.

a recunoscut că ultimele luni nu au fost deloc ușoare și că impactul emoțional s-a resimțit inclusiv la nivel fizic. Ea a explicat că a trecut printr-o etapă în care și-a pierdut pofta de mâncare și a funcționat la o capacitate minimă. Totuși, Andreea este optimistă și simte că, în prezent, parcurge o etapă de recuperare necesară.

„A fost o perioadă mai dificilă, într-adevăr, nu mai aveam poftă de mâncare, eram așa, în modul de supraviețuire, nu mai aveam poftă deloc de mâncare. Fiecare etapă are perioada ei și va fi bine. Sunt mai bine, în fiecare zi sunt puțin mai bine”, a declarat Andreea Popescu pentru Spynews.ro.

Cum privește Andreea viitorul

Deși este o persoană publică urmărită de mulți oameni, Andreea a mărturisit că în acest moment nu se simte capabilă să ofere îndrumare altora, ci mai degrabă caută ea însăși validare și povești similare care să îi dea speranță. Ea pune mare preț pe solidaritatea feminină și pe experiențele celor care au reușit să își reconstruiască viața după un eșec sentimental.

Ea a explicat de ce preferă să asculte poveștile altora în loc să dea verdicte despre propria situație.

„La un moment dat o să ajung atât de bine încât să pot da sfaturi. Momentan nu pot să dau niciun sfat, aș vrea să primesc, dacă se poate. Îmi place să mă încarc cu tot felul de povești ale altor femei care sunt în aceeași situație, care să-mi spună că o să fie bine, că o să văd că va fi bine”, a adăugat ea.

Ce a spus despre zvonurile legate de Dan Alexa

Cea mai mare curiozitate a publicului rămâne legată de presupusa relație cu Dan Alexa. Întrebată despre acest subiect, Andreea a ales să fie discretă, dar a lăsat de înțeles că va veni un moment în care va lămuri toate aspectele. Vedeta a subliniat importanța asumării în viață și a respectului față de toți cei implicați în această situație delicată.

„O să vină și momentul în care voi putea fi mai deschisă, dar cu respect față de toate persoanele implicate, că nu aș avea de ce să mă scot pe mine în vreun fel sau ceva. Nu, chiar nu aș avea niciun motiv. O să vedem ce ne rezervă viitorul, mi-ar plăcea să bag un ochi pe gaura cheii să văd ce-mi rezervă viitorul, dar nu am această putere, așa că ne lăsăm surprinși. Știi că dacă te gândești că e ceva nașpa în viitor, poți să schimbi ceva, dar vezi tu… trebuie și asumare în viață”, a mai spus Andreea Popescu pentru .ro.