Răzvan Babană, la un pas de moarte! / Prin ce momente de coșmar a trecut fostul concurent de la Chefi la Cuțite: „M-am speriat foarte tare, am luat niște calmante”

Răzvan Babană a fost la un pas de moarte în urmă cu o zi, din cauza unei greșeli de service. Mașina acestuia era să ia foc în benzinărie, însă doar o fracțiune de secundă i-a fost necesară pentru a realiza ce era să se întâmple, relatează .

Fostul concurent de la Chefi la cuțite, Răzvan Babană, a trecut ieri prin momente de coșmar, după ce a plecat cu mașina de la service. Din cauza unei erori, autoturismul în care acesta se afla a fost la un pas de a lua foc chiar într-o benzinărie, însă norocul său a fost că câțiva oameni au sesizat ce s-a întâmplat și l-au alertat de urgență.

Mai exact, oamenii de la service au uitat să-i lege la mașina lui Răzvan Babană furtunul de retur de la motorină, după ce bărbatul a mers pentru a-și repera sistemul de climă al autoturismului. În momentul în care a mers să alimenteze, după ce a încercat să pornească mașina, un fum gros a ieșit pe țeava de eșapament și o baltă mare de motorină a apărut sub autoturism.

Răzvan Babană a spus că oamenii din jur l-au strigat să oprească mașina și să coboare de îndată din ea pentru a nu lua foc, iar ulterior să explodeze, mai ales că se afla într-o stație peco.

Cum se simte fostul concurent de la Chefi la cuțite

Răzvan Babană spune că abia la o oră de la incident a realizat că putea să moară. A fost nevoie să ia câteva calmante ulterior căci nu se simțea deloc bine și starea lui nu era deloc una bună.

„Pe românește… era să fiu îngeraș, mai eram și în peco, deci era ”super”… Am luat niște calmante și după am dormit, sunt în plin sezon cu evenimentele. M-am speriat foarte tare, dar la o oră după, abia după am realizat ce era să se întâmple. Eu inițial nu aveam nicio treabă, eram pe vibe, muzică, vară, dar după am realizat. Realmente după ce o iei de la service nu te gândești că ți se poate întâmpla asta, eu o dusesem în service ca să-i fac clima”, a spus Răzvan Babană, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Fostul concurent de la Chefi la cuțite mai spune că imediat a sunat la cei de la service pentru a le explica ce greșeală au făcut și cum era să moară din cauza unei erori. Oamenii și-au cerut scuze și i-au ridicat imediat autoturismul pentru a-l verifica și pentru a se asigura, de această dată, că totul este sub control și viața lui Răzban Babană nu este pusă în pericol, relatează sursa citată.