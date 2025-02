Relația dintre Mihai Găinușă și Șerban Huidu: „Am regretat timpurile bune, aia da”

a vorbit, în cadrul unui podcast, despre actuală cu fostul coleg de la „Cronica Cârcotașilor”, scrie .

După un deceniu

Mihai Găinușă și și Șerban Huidu s-au despărțit odată cu plecarea de la „Cronica Cârcotașilor”, în 2014.

În cadrul podcast-ului „Altceva”, Găinușă a dezvăluit care este relația actuală cu fostul coleg de televiziune.

„Nu (țin legătura – n.red.). Ne-am văzut o dată pe stradă, pentru că suntem vecini, și ne-am salutat. Ne-am oprit, am dat mâna. Am vorbit despre copii și am plecat mai departe (…) Nu am regretat niciodată despărțirea de «Cronică». Plecarea mea a fost cântărită și gândită. Nu mai puteam să fac ce făceam, de-aia nu am regretat niciodată plecarea. Am regretat timpurile bune, aia da. Le regret și acum. Nu neapărat de glorie, ci de atmosferă, de prietenie. Eram o echipă omogen”, a spus Mihai Găinușă.

În cadrul emisiunii „40 de întrebări” cu Denise Rifai, Găinușă a declarat:

„Ai spus la un moment dat de dușmănie, nu e nicio dușmănie. Opusul prieteniei nu e dușmănia, e indiferența. Ok, am avut un contract foarte bun, dar eu nu am avut un contract cu el, am avut un contract cu firma care deținea televiziunea Prima pe vremea aia (…), deci eu aveam contract cu ei de 10 ani. Ei și-au lichidat afacerile din România și au plecat, iar acela a fost cel mai bun contract al meu vreodată, din așa-zisele mele afaceri, pentru că au fost niște oameni care s-au ținut de cuvânt, au plătit întotdeauna la timp, dar și noi am livrat marfa cum trebuia”.