Replica cu care Stela Popescu a șocat, înainte să moară: „Am fost mare vagaboandă”

Pe 23 noiembrie 2017, scena românească a pierdut o artistă de neegalat. Moartea Stelei Popescu a lăsat în urmă un gol uriaș în inimile românilor, însă carisma, talentul și umorul ei continuă să inspire și astăzi.

Cunoscută pentru deschiderea și sinceritatea sa, Stela Popescu oferea adesea interviuri pline de ironie și autoironie, prin care dezvăluia publicului detalii surprinzătoare din viața sa personală.

Ce a dezvăluit Stela Popescu despre tinerețea ei „zbuciumată”

Stela Popescu iubea viața, scena și oamenii din jurul ei. Într-un interviu oferit publicației cancan.ro, actrița povestea cu nostalgie și umor despre anii tinereții:

„Tinerețe zbuciumată. Nu am dormit nopțile, am fost vagaboandă mare, am petrecut, era chestia asta de chef, la șuetă până dimineața.”

Această mărturie a arătat publicului o latură mai liberă și nonconformistă, diferită de imaginea elegantă și rafinată cu care artista era asociată pe scenă.

Care erau secretele de frumusețe ale Stelei Popescu

Dincolo de viața plină de energie, actrița mărturisea că avea o rutină de îngrijire extrem de simplă:

„Nu mă dau cu cremă de față și nu mă duc la cosmetician, dar nu umblu cu mâinile pe față. E o nenorocire, îți distrugi tenul, se infectează. Mă spăl cu apă caldă, fără săpun. Mă demachiez cu șervețele umede, nu cu creme, ele îmbâcsesc pielea. Mă dau cu apă fierbinte, și apoi cu apă rece, e un fel de masaj al tenului.”

Această abordare naturală era dovada că frumusețea ei nu stătea în produse scumpe, ci în disciplină și echilibru.

Cum își organiza Stela Popescu stilul de viață

Artista era recunoscută pentru energia debordantă și modul echilibrat în care își organiza viața. Dormea puțin, dar suficient, și nu a avut niciodată vicii:

„Nu dorm mult, doar 5-6 ore. Dormeam în tinerețe, dar de 20 de ani nu mai depășesc 5-6 ore. Și mă odihnesc.”

„Nu am fumat niciodată!”

Ce admira Stela Popescu la marile scene internaționale

Stela Popescu a avut mereu o curiozitate aparte pentru teatru și o admirație sinceră față de marile actrițe ale lumii. În călătoriile sale, a asistat la spectacole memorabile, printre care „Casa Bernarda Alba”, cu Glenda Jackson.

„Când am văzut-o pe Glenda Jackson, mi-am zis: «Asta e Olga Tudorache în versiunea engleză».”

Moștenirea lăsată de Stela Popescu

Tinerețea ei zbuciumată, modul simplu și natural de a avea grijă de sine și respectul profund pentru artă conturează imaginea unei femei care a știut să trăiască liber și autentic.

Stela Popescu rămâne o legendă a teatrului românesc, dar și un model de viață trăită cu pasiune, umor și demnitate.