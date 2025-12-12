Cea mai mare provocare a credincioșilor în Postul Crăciunului e să-și diversifice meniului. În ultimele săptămânii, rețelele de socializare s-au umplut de rețete care respectă restricțiile alimentare impuse și, totodată, sunt ușor de făcut și accesibile din punct de vedere al ingredientelor folosite. Anna Lesko vine și ea cu o idee de rețetp perfectă pentru cei care țin Postul Crăciunului și care este potrivită și pentru începătorii în artele culinare: plăcințele cu praz și cartofi.

De ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta Annei Lesko

În ultima perioadă, Anna Lesko s-a făcut remarcată pe rețelele de socializare pentru talentul său în bucătărie. Vedeta nu împărtășește cu fanii ei doar ce gătește, ci și cum o face.

Ingrediente necesare:

Pentru aluat:

1 kg de făină;

500 ml apă călduță;

5 linguri de ulei.

Pentru compoziție:

2 kg cartofi;

5 bucăți de praz.

Cum se prepară rețeta propusă de Anna Lesko pentru Postul Crăciunului

Prepararea rețetei propuse de pentru Postul Crăciunului începe cu pregătirea aluatului. Făina, apa călduță și uleiul, în cantitățile scrise anterior, se amestecă toate într-un bol încăpător. Coca astfel obținută se frământă bine, urmând să fie tăiată în părți mai mici și întinsă în fâșii. Întinderea cocăi se face pe un blat uns în prealabil cu puțin ulei.

Pentru umplutură, se începe prin curățarea, spălarea și tăierea cartofilor. Aceștia se pun la fiert, urmând să fie pisați și transformați într-un . Odată terminat piureul, se trece la pregătirea prazului. Acesta din urmă se va toca mărunt și se va căli într-o tigaie. După ce s-a gătit, cele două legume, cartofii și prazul, se amestecă, formând compoziția perfectă pentru plăcințele.

Pe fâșiile de aluat întins, se adaugă amestecul de cartofi și praz, apoi se rulează. La final, ruloul de aluat se răsucesște în formă de melc și se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Se lasă la cuptor 45 de minute, la temperatura de 180 de grade, și încă 5-10 minute – la 200 de grade.