B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ioana Ginghină, apariție spectaculoasă la premiera filmului „În pielea mea”: Actrița a atras toate privirile pe covorul roșu

Ioana Ginghină, apariție spectaculoasă la premiera filmului „În pielea mea”: Actrița a atras toate privirile pe covorul roșu

Flavia Codreanu
09 feb. 2026, 21:32
Ioana Ginghină, apariție spectaculoasă la premiera filmului „În pielea mea”: Actrița a atras toate privirile pe covorul roșu
Actrița Ioana Ginghină. Sursa foto: Captură video - WOWnews / YouTube
Cuprins
  1. Cum a arătat rochia Ioanei Ginghină  la premierea filmului
  2. Cum a răspuns vedeta criticilor

Rochia Ioanei Ginghină a reușit să fure toate privirile la premiera filmului „În pielea mea”, eveniment care a adunat numeroase vedete din industria filmului. Actrița a demonstrat încă o dată că vârsta este doar un număr. Alegerile sale vestimentare și stilul de viață relaxat continuă să fie un subiect de discuție pentru fani, dar vedeta își asumă fiecare apariție fără să asculte criticile.

Cum a arătat rochia Ioanei Ginghină  la premierea filmului

Potrivit cancan, la evenimentul de lansare a filmului, actrița a optat pentru o rochie care i-a scos în evidență formele, captând rapid atenția fotografilor prezenți pe covorul roșu. Rochia aleasă de șatenă a fost considerată de mulți curajoasă, punându-i în valoare atuurile fizice și confirmând faptul că actrița se menține într-o formă impecabilă.

Cum a răspuns vedeta criticilor

Dincolo de prezența de la premieră, actrița a stârnit controverse în mediul online și cu pasiunea sa recentă pentru dansul contemporan. Videoclipurile în care execută mișcări senzuale pe tocuri au împărțit internetul în două tabere. În timp ce unii îi admiră curajul la 48 de ani, alții au criticat-o dur, considerând că postările sunt prea îndrăznețe pentru o mamă cu o fiică aproape majoră.

Vedeta a decis să răspundă acestor reacții și a explicat de ce nu blochează comentariile negative, păstrându-și declarația sinceră și directă:

„Eu fac dans contemporan, iar unul dintre ele e pe tocuri și așa. Într-adevăr, pe Facebook și TikTok am primit hate, nu și pe Instagram. Pe Instagram mi-am creat așa o comunitate foarte curată și îmi place ce se întâmplă acolo, dar în părțile celelalte n-am reușit. Știi că ai opțiunea de a nu permite oamenilor să comenteze, dar nu am activat-o, nu mi se pare ok. Mi se pare corect că, dacă ești asumat, să accepți ce spune lumea. Am rămas surprinsă că a fost cu hate, deși dansul, poți să spui, era lasciv, dar nu era mai lasciv decât un videoclip. Să nu uităm că eu sunt o femeie de 48 de ani. Nu era ceva mai vulgar decât ce vedem peste tot”, a spus Ioana Ginghină.

Tags:
Citește și...
Cât a plătit BRomania pentru o pereche de ochelari de soare: Actorul a făcut cumpărături de lux la Paris
Monden
Cât a plătit BRomania pentru o pereche de ochelari de soare: Actorul a făcut cumpărături de lux la Paris
Bella Santiago a apărut fără soț la semifinala Eurovision România 2026
Monden
Bella Santiago a apărut fără soț la semifinala Eurovision România 2026
Dorian Popa, criticat dur după ultima intervenție estetică: ,,Nasul lui din naștere arăta mult mai bine”
Monden
Dorian Popa, criticat dur după ultima intervenție estetică: ,,Nasul lui din naștere arăta mult mai bine”
Simona Halep, apariție spectaculoasă la Transylvania Open 2026: Cât a plătit pentru rochia semnată de un brand celebru
Monden
Simona Halep, apariție spectaculoasă la Transylvania Open 2026: Cât a plătit pentru rochia semnată de un brand celebru
Cine este actorul român care joacă în producția lui Morgan Freeman: „Sunt lucruri pe care nu le mai pot duce”
Monden
Cine este actorul român care joacă în producția lui Morgan Freeman: „Sunt lucruri pe care nu le mai pot duce”
Micutzu, declarații fără filtru despre carieră și viața personală: „Nu cred în ani, ci în anotimpuri”
Monden
Micutzu, declarații fără filtru despre carieră și viața personală: „Nu cred în ani, ci în anotimpuri”
Doliu în lumea muzicii populare din România! A murit Mihaela Cojocaru
Monden
Doliu în lumea muzicii populare din România! A murit Mihaela Cojocaru
Rică Răducanu vorbește deschis despre viciul păcănelelor. Cum îl ține soția departe de ruină: „A ținut mereu casa, ea e șefa”
Monden
Rică Răducanu vorbește deschis despre viciul păcănelelor. Cum îl ține soția departe de ruină: „A ținut mereu casa, ea e șefa”
Netflix pregătește o continuare la „Once Upon a Time in Hollywood” al lui Quentin Tarantino. Filmul spune povestea cascadorului Cliff Booth. Primele imagini cu Brad Pitt lansate la Super Bowl (VIDEO)
Monden
Netflix pregătește o continuare la „Once Upon a Time in Hollywood” al lui Quentin Tarantino. Filmul spune povestea cascadorului Cliff Booth. Primele imagini cu Brad Pitt lansate la Super Bowl (VIDEO)
Andreea Bănică, despre influencerițe: Au niște aere și se cred Dumnezeu. Să fii vedetă înseamnă să ai o meserie în spate. Ele cu ce se ocupă?
Monden
Andreea Bănică, despre influencerițe: Au niște aere și se cred Dumnezeu. Să fii vedetă înseamnă să ai o meserie în spate. Ele cu ce se ocupă?
Ultima oră
23:12 - Cât a plătit BRomania pentru o pereche de ochelari de soare: Actorul a făcut cumpărături de lux la Paris
22:57 - Bolojan, mesaj pentru primari: „Dacă nu ți-ai bătut joc de bani, nu poți fi cu spatele la zid. Am făcut asta la Oradea, nu vorbesc în necunoștință de cauză”. Ce spune despre taxele locale majorate
22:36 - Un gigant tech recrutează în România: Sute de locuri de muncă disponibile pentru ingineri și specialiști IT
22:25 - Bolojan, reacție la acuzațiile lui Thuma: PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze
22:17 - Va rezista sau nu Guvernul Bolojan? Ce a anunțat premierul: „Urmează săptămâni importante”
22:05 - Alertă pe litoral: O dronă neidentificată, găsită pe plaja din Mamaia, în fața unui hotel. Ce a anunțat ministrul Apărării
22:02 - Regele Charles a reacționat oficial față de legăturile lui Andrew cu dosarul Epstein
21:52 - Bolojan: Măsurile pe care am fost nevoiți să le luăm nu au fost dublate întru totul de măsuri de corectare a nedreptăților. Asta a alimentat percepția că nu toată lumea achită nota de plată
21:48 - Daniel Băluță: „În București este o prăbușire a puterii de cumpărare, a mediului privat. Totul s-a scumpit, curentul, gazul. Cum să trăiască oamenii? Salariile n-au crescut” (VIDEO)
21:27 - Băluță, întrebat dacă vede posibilă o alianță PSD-AUR: „Nu pot să afirm, nici să infirm. Decizia oficială acum e…” (VIDEO)