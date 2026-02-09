Rochia Ioanei Ginghină a reușit să fure toate privirile la premiera filmului „În pielea mea”, eveniment care a adunat numeroase vedete din industria filmului. Actrița a demonstrat încă o dată că vârsta este doar un număr. Alegerile sale vestimentare și stilul de viață relaxat continuă să fie un subiect de discuție pentru fani, dar vedeta își asumă fiecare apariție fără să asculte criticile.

Cum a arătat rochia Ioanei Ginghină la premierea filmului

Potrivit , la evenimentul de lansare a filmului, actrița a optat pentru o rochie care i-a scos în evidență formele, captând rapid atenția fotografilor prezenți pe covorul roșu. Rochia aleasă de șatenă a fost considerată de mulți curajoasă, punându-i în valoare atuurile fizice și confirmând faptul că actrița se menține într-o formă impecabilă.

Cum a răspuns vedeta criticilor

Dincolo de prezența de la premieră, actrița a stârnit controverse în mediul online și cu pasiunea sa recentă pentru dansul contemporan. Videoclipurile în care execută mișcări senzuale pe tocuri au împărțit internetul în două tabere. În timp ce unii îi admiră curajul la 48 de ani, alții au criticat-o dur, considerând că postările sunt prea îndrăznețe pentru o mamă cu o fiică aproape majoră.

a decis să răspundă acestor reacții și a explicat de ce nu blochează comentariile negative, păstrându-și declarația sinceră și directă:

„Eu fac dans contemporan, iar unul dintre ele e pe tocuri și așa. Într-adevăr, pe Facebook și TikTok am primit hate, nu și pe Instagram. Pe Instagram mi-am creat așa o comunitate foarte curată și îmi place ce se întâmplă acolo, dar în părțile celelalte n-am reușit. Știi că ai opțiunea de a nu permite oamenilor să comenteze, dar nu am activat-o, nu mi se pare ok. Mi se pare corect că, dacă ești asumat, să accepți ce spune lumea. Am rămas surprinsă că a fost cu hate, deși dansul, poți să spui, era lasciv, dar nu era mai lasciv decât un videoclip. Să nu uităm că eu sunt o femeie de 48 de ani. Nu era ceva mai vulgar decât ce vedem peste tot”, a spus Ioana Ginghină.