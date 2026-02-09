Rochia Simonei Halep a atras toate privirile la Transylvania Open 2026, unde sportiva a revenit în fața publicului din România. Fosta mare campioană a acceptat să fie ambasador al turneului de la Cluj-Napoca, fiind prezentă în tribune pe parcursul întregii competiții.

Cât a costat rochia Simonei Halep

Pentru apariția de la Cluj, sportiva a optat pentru o ținută elegantă, alegând o piesă dintr-o colecție celebră. Mai exact, este vorba despre o rochie semnată de casa de modă Christian Dior, într-o nuanță vibrantă de roz. Rochia, cu o croială minimalistă și linii curate, i-a pus în valoare forma fizică impecabilă. Prețul unei astfel de piese vestimentare este estimat la aproximativ 6.500 de lei, fiind o alegere care combină simplitatea cu luxul discret.

Potrivit , Simona Halep nu s-a oprit doar la rochia de brand, ci a accesorizat întreaga apariție cu bijuterii prețioase. Aceasta a purtat piese fine de la Cartier, menite să adauge un plus de strălucire look-ul. Pantofii eleganți au completat perfect imaginea de gală, transformând prezența sa la turneu într-o adevărată lecție de stil. l-a adoptat în ultimii ani a fost din nou apreciat de criticii de modă și de fani.

Ce mesajul a transmis sportiva după Transylvania Open 2026

La finalul evenimentului, Simona Halep a dorit să le mulțumească organizatorilor și publicului printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Aceasta s-a declarat impresionată de modul în care turneul a evoluat și de efortul uriaș care se depune în spate, pentru ca totul să funcționeze perfect.

„Am avut o săptămână cu adevărat magică la Transylvania Open 2026. Sunt foarte fericită că am avut șansa de a fi ambasador al acestui turneu și de a fi din nou aproape de lumea tenisului. Vreau să felicit întreaga echipă pentru munca extraordinară pe care a depus-o. Să văd turneul dintr-o perspectivă diferită, din culise, acolo unde se muncește enorm, a însemnat foarte mult pentru mine. Am fost impresionată de efort, dedicare și de grija pentru fiecare detaliu. Fără îndoială, Transylvania Open este cel mai bine organizat turneu WTA 250 din lume. Vă mulțumesc tuturor pentru primirea incredibilă. Am simțit căldura voastră în fiecare zi și a însemnat enorm pentru mine. Ne revedem data viitoare!”, a transmis fosta campioană.

Prezența Simonei Halep la Cluj a reconfirmat faptul că, indiferent de rolul pe care îl ocupă în prezent, ea rămâne cea mai iubită figură a românesc. Fanii au profitat de ocazie pentru a obține autografe și fotografii, iar sportiva a răspuns cu aceeași căldură care a caracterizat-o pe parcursul întregii sale cariere.