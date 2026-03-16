Românca Natalie Musteață se numără printre câștigătorii premiilor Oscar la ediția din acest an. Ea a primit o statuetă la categoria Cel mai bun scurtmetraj live-action.

Care e povestea scurtmetrajului

„Two People Exchanging Saliva”, o producție Canal+/The New Yorker în regia lui Natalie Musteață și a lui Alexandre Singh, partenerul ei, a câștigat premiul Oscar pentru Cel mai bun scurtmetraj live-action. Acest premiu a fost împărțit cu scurtmetrajul „The Singers”, o producție Netflix.

Acțiunea din „Two People Exchanging Saliva” se plasează într-o lume distopică, în care „sărutul se pedepsește cu moartea și oamenii plătesc produsele primind palme peste față”.

„Angine, o femeie nefericită, face cumpărături compulsiv într-un magazin. Acolo, devine fascinată de o vânzătoare jucăușă. Deși sărutul e interzis, cele două se apropie, stârnind suspiciunile unui coleg gelos” – se arată în descrierea de pe .

Cine e Natalie Musteață

Natalie Musteață s-a născut în România, dar și-a construit cariera în New York, Statele Unite. Ea are un doctorat în istoria artei și mai mulți ani a fost cercetătoare și curatoare de artă contemporană.

„Filmele pe care le realizează sunt puternic influențate de arta conceptuală, iar universurile pe care le construiește au adesea reguli aproape filosofice, menite să provoace spectatorul să se întrebe cât de fragile sunt normele pe care le considerăm firești”, explică site-ul specializat .

Lista completă a câștigătorilor la Premiile Oscar 2026 poate fi citită .