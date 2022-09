Romică Țociu, în lacrimi la emisiunea lui Denise Rifai. Care perioadă din viața actorului a fost cea mai dificilă: „În momentul acela, nu a mai contat nimic”

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Romică Țociu a răspuns chiar și întrebărilor mai puțin comode adresate de prezentatoare. Actorul a povestit despre „cea mai groaznică perioadă”, când soția lui, Nicoleta Țociu, a fost diagnosticată cu cancer la sân.

Boala soției l-a destabilizat

În 2016, Nicoleta Țociu a fost diagnosticată cu cancer la sân. Vestea teribilă a zguduit întreaga familie. de soția sa și a susținut-o în lupta contra bolii.

„În momentul acela, nu a mai contat nimic. Toate planurile dispar. Nimic nu mai este organic, încerci să te aduni și să începi să înveți cum să reacționezi. Ea e totul pentru copiii mei.

Când afli că ești bolnav toate planurile dispar până aproape de zero! Se întoarce totul așa… nimic nu mai este organic! Încerci să te aduni și să începi să înveți cum să reacționezi! Nicoleta e totul pentru copiii mei, o iubesc enorm și eu!

În momentul ăla a fost pentru prima dată în viață mea când am rămas fără replică! Eu toată viață mea am avut replică! De dată aia n-am știut cum să reacționez! Pentru că nu știam ce să spun! Nu fusesem pus niciodată într-o situație limita, cum am fost în cazul ei! Am încercat să mă adun să fiu tare pentru ea!

A fost cea mai groaznică perioadă prin care am trecut în viață mea! Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că e bine și că lucrurile sunt foarte bune acum! N-avea cum să i se întâmple ei pentru că e un suflet minunat!”, a spus Romică Țociu.

Care este secretul căsniciei de 27 de ani a lui Romică Țociu

e căsătorit de 27 de ani cu Nicoleta, soția care i-a dăruit doi copii. În cadrul unui interviu, actorul a menționat că soția a fost cea care a ținut mereu relația vie.

„Secretul căsniciei de 27 de ani cu Nicoleta nu pot să îl spun eu, pentru că eu am fost mai agitat, am avut o viață mai agitată, însă c și să meargă mai departe. Sunt un familist convins, îmi iubesc copiii foarte mult, și asta a făcut ca relația noastră să meargă mai departe. Sunt un om care își iubește foarte mult apropiații și ar face orice pentru ei.

Îi sunt foarte recunoscător Nicoletei că m-a înțeles și a știut să treacă peste toate greutățile, pentru că viața noastră nu e doar ce se vede la televizor, și noi avem facturi de plătit, și noi mai rămânem fără bani, și copiii noștri au probleme… Trăim normal, suntem oameni normali”, a explicat el.