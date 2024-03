Ruby regretă că și-a pus silicoane: „Au fost vreo 7 ani în care am ținut ascunsă problema asta. Am văzut și alte cazuri, mai nefericite decât al meu” (VIDEO, FOTO)

Ruby a dezvăluit ce probleme de sănătate a avut după ce și-a pus silicoane. Pe lângă implanturile mamare, ea are și două rinoplastii și acid hialuronic în buze, dar numai prima intervenție o regretă. Acum e bine, dar spune că a avut probleme timp de șapte ani.

Ruby: Faptul că am apelat la implanturile mamare mi-a dat un pic de furcă

„Mai am momente de rătăcire și apoi îmi amintesc că nu este necesar și că, dacă vreau , pot face asta cu succes prin sport. De aceea m-am și apucat.

Operația de rinoplastie m-a făcut să mă accept pe mine, să mă iubesc mai mult și a fost o alegere bună, pe când faptul că am apelat la implanturile mamare mi-a dat un pic de furcă. M-am chinuit niște ani, am ascuns asta de toată lumea.

Da, dacă aș putea da asta înapoi, aș face-o într-o secundă. M-am confruntat cu probleme și pentru că nu am ținut neapărat cont de recomandările medicului. A doua zi după operație am fost, la -16 grade, în piața din Iași, la concert. Au fost și greșelile mele în mare parte, dar nu era cazul nici să fac operația”, a susținut Ruby, pentru

Vezi această postare pe Instagram

Vezi această postare pe Instagram

Cum a rezolvat Ruby problemele apărute din cauza implanturilor mamare

Cântăreața a mai spus că din cauza operației a avut probleme vreo 7 ani. Apoi, prin intermediul unei prietene, a ajuns la o doamnă doctor care a ajutat-o. În tot acest timp, a văzut femei în situații și mai dificile din cauza

„S-au prelungit problemele pe termen lung, pentru că aveam un implant care s-a răsucit și arăta destul de ciudat. M-am obișnuit cu asta, pentru că au fost vreo 7 ani în care am ținut ascunsă treaba asta. Mi-a fost teamă să mai fac ceva, nu am vrut să mai creez o problemă.

După șapte ani, la recomandarea unei prietene, care mi-a arătat sânii ei și mi s-au părut cei mai frumoși sâni pe care i-am văzut în viața mea, am întâlnit-o pe doamna doctor.

Am reușit să prind încredere că pot rezolva problema aceasta, am văzut și alte cazuri, mai nefericite decât al meu, și am zis că nu e așa grav, precum era în capul meu. Acum sunt bine, sunt bucuroasă, nu mai am probleme”, a mai spus Ruby, pentru VIVA!.