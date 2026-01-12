B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » S-a aflat cine este următorul concurent eliminat de la Survivor. Motivul pentru care preferata fanilor va pleca acasă

S-a aflat cine este următorul concurent eliminat de la Survivor. Motivul pentru care preferata fanilor va pleca acasă

Ana Maria
12 ian. 2026, 10:28
S-a aflat cine este următorul concurent eliminat de la Survivor. Motivul pentru care preferata fanilor va pleca acasă
Sursa foto: Facebook / @Survivor Romania
Cuprins
  1. Următorul concurent eliminat de la Survivor. Ce s-a întâmplat cu Naba Salem
  2. Următorul concurent eliminat de la Survivor. Îi va lua locul Marian Godină?
  3. Ce spune Marian Godină despre plecarea din țară
  4. Cât timp va fi plecat Marian Godină

Un nou concurent din Echipa Faimoșilor urmează să fie eliminat de la Survivor. După ce Iustin, membru al echipei Faimoșilor, a fost înlăturat fiindcă a pierdut duelul cu Larisa Ută, acum, un alt participant din echipa vedetelor este pe cale să plece, însă, din motive medicale, nu sportive.

Următorul concurent eliminat de la Survivor. Ce s-a întâmplat cu Naba Salem

Următorul episod, care va fi difuzat la Antena 1, va arăta un moment tensionat și dramatic. În timpul unei probe speciale, în care un concurent trebuie să fie transportat pe umeri de colegii săi, Naba Salem a căzut și s-a accidentat grav. În trailerul episodului se poate vedea cum fosta ispită de la Insula Iubirii cade pe nisip, plângând, în timp ce ambulanța intervine prompt, potrivit Cancan.

Din cauza acestei accidentări, Naba ar urma să părăsească competiția. Deși se știa că va fi următoarea eliminată, motivul plecării nu fusese făcut public până acum.

Următorul concurent eliminat de la Survivor. Îi va lua locul Marian Godină?

După plecările lui Iustin și Naba Salem, se ridică întrebarea cine va întări echipa Faimoșilor. Pe rețelele sociale au apărut speculații că Marian Godină, cunoscut polițist și influencer, ar putea fi următorul participant. Zvonurile au fost alimentate de faptul că Godină a anunțat o pauză de pe rețelele sociale, lăsând postările în grija soției sale.

Pe Facebook, Godină a explicat că va fi plecat în străinătate pentru o perioadă și nu va avea acces la internet. El a precizat că a solicitat suspendarea indemnizației pentru creșterea copilului și a intrat în concediu fără plată, explicând și motivele morale ale acestei decizii.

Ce spune Marian Godină despre plecarea din țară

În câteva zile, singura care va mai posta pe paginile mele va fi soția mea, Georgiana. ​Eu voi fi plecat din țară în următoarea perioadă și nu voi avea acces la internet, așa că vreau să fac o precizare cât încă mai pot, pentru a evita apariția unor acuzații la care nu voi putea răspunde.

​Așadar, deoarece trebuia să plec fără familie și să obțin și venituri, urma să mă adresez angajatorului, conform legii, cu o cerere prin care aș fi solicitat suspendarea indemnizației pentru creșterea copilului, eu aflându-mă acum în concediu pentru creșterea copilului. Din momentul suspendării indemnizației, aș fi fost în deplină legalitate”, a scris Godină pe Facebook.

Cât timp va fi plecat Marian Godină

„​Mi-am pus însă problema dacă ar fi moral ca eu să fiu plecat 3-4 luni departe de copil în timp ce mă aflu în concediul „pentru creșterea copilului”. M-am consultat și cu apropiații. Unii au zis că dacă e legal nu văd nicio problemă, mai ales că nu aș mai primi indemnizație. Alții au zis că e puțin cam aiurea. Cel mai important însă este cum am simțit eu și ce m-a făcut pe mine să fiu împăcat cu propria conștiință. Eu am considerat că un concediu pentru creșterea copilului nu înseamnă că trebuie să fii non-stop cu cel mic, așa cum am mai fost acuzat de-a lungul timpului, atunci când eram plecat câte 3-4 zile de acasă. Totuși, să petrec 3 sau chiar 4 luni departe de copil mi se pare că, deși este legal, ar putea ridica unele probleme de moralitate.

​În consecință, în urmă cu vreo trei săptămâni, am depus un raport prin care am solicitat încetarea concediului pentru creșterea copilului și intrarea în concediu fără plată. Este lucrul care m-a liniștit pe deplin, mai ales că perioada concediului fără plată nu se consideră nici vechime în muncă, așa cum ar fi fost în cazul concediului pentru creșterea copilului.

​Așadar, în perioada următoare voi fi în concediu fără plată: nu voi lua niciun ban de la angajator și nici nu mi se va considera vechime această perioadă, iar aceste lucruri mă vor face să dorm mult mai liniștit. PS e posibil și să mă întorc mult mai repede”, a mai menționat el.

Tags:
Citește și...
Câți bani a încasat Iustin HVNDS, după eliminarea de la Survivor 2026. A stat doar 3 zile în concurs
Monden
Câți bani a încasat Iustin HVNDS, după eliminarea de la Survivor 2026. A stat doar 3 zile în concurs
Globurile de AUR 2026. „Hamnet” a fost desemnat cel mai bun film. Lista premiilor
Monden
Globurile de AUR 2026. „Hamnet” a fost desemnat cel mai bun film. Lista premiilor
Gala premiilor Globurile de Aur, la Hollywood. Vedetele care se luptă pentru râvnitele trofee
Monden
Gala premiilor Globurile de Aur, la Hollywood. Vedetele care se luptă pentru râvnitele trofee
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! În ce stare se află acum interpreta de muzică populară
Monden
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! În ce stare se află acum interpreta de muzică populară
Gina Pistol, în lacrimi! Cum a reușit Josephine să își emoționeze mama: „Mă topește”
Monden
Gina Pistol, în lacrimi! Cum a reușit Josephine să își emoționeze mama: „Mă topește”
Vremea astăzi, 11 ianuarie. Românii vor avea parte de o zi autentică de iarnă, cu frig și ninsori
Monden
Vremea astăzi, 11 ianuarie. Românii vor avea parte de o zi autentică de iarnă, cu frig și ninsori
Mara Bănică resimte din plin creșterea impozitelor. Cât a trebuit să plătească pentru casă și mașină
Monden
Mara Bănică resimte din plin creșterea impozitelor. Cât a trebuit să plătească pentru casă și mașină
Elena Vîșcu îl dă de gol pe CRBL! Cât de atent este artistul cu plata pensiei alimentare pentru Alessia: „Mai întârziem, mai uităm”
Monden
Elena Vîșcu îl dă de gol pe CRBL! Cât de atent este artistul cu plata pensiei alimentare pentru Alessia: „Mai întârziem, mai uităm”
Viorica de la Clejani plănuiește să se mute din țară: „E treaba lui Ioniță dacă vrea să rămână patriot”. Ce spune despre Fulgy, după atacurile tânărului la adresa familie
Monden
Viorica de la Clejani plănuiește să se mute din țară: „E treaba lui Ioniță dacă vrea să rămână patriot”. Ce spune despre Fulgy, după atacurile tânărului la adresa familie
Laura Cosoi a ajuns la spital în Thailanda, la scurt timp după ce a anunțat că este din nou însărcinată: „Doamnă ajută!”
Monden
Laura Cosoi a ajuns la spital în Thailanda, la scurt timp după ce a anunțat că este din nou însărcinată: „Doamnă ajută!”
Ultima oră
10:56 - Câți bani a încasat Iustin HVNDS, după eliminarea de la Survivor 2026. A stat doar 3 zile în concurs
10:53 - Alarmă la 112 după o descoperire surprinzătoare într-o casă din Botoșani. Ce au găsit jandarmii în bucătăria unui localnic (VIDEO)
10:46 - Greșeala pe care mulți români o fac iarna. Cât de des trebuie aerisită locuința pentru un aer sănătos
10:42 - Lia Olguța Vasilescu sare la Ilie Bolojan. „Nu știm cât mai suportăm”
10:12 - Noaptea cea mai geroasă din această iarnă. Ce temperaturi vor fi înregistrate
10:10 - Incendiu mortal în județul Brașov, un adolescent și-a pierdut viața. Care este cauza izbucnirii flăcărilor
10:09 - Icoana Maicii Domnului Însărcinate, una dintre cele mai rare reprezentări creștine. De ce a stârnit controverse și ce mesaj transmite credincioșilor
09:54 - Concedieri la o instituție de stat vizată de Bolojan, unde au printre cele mai mari salarii. Câți angajați vor fi dați afară
09:49 - Mobilitate redusă și rigiditate articulară? Iată ce soluții există
09:40 - Avertizare de sănătate pentru persoanele cu risc de boală severă. INSP recomandă vaccinul antigripal de urgență