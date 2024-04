Sacrificiul pe care l-a făcut Florin Piersic pentru un rol: „Eu am jucat lângă maeștri adevărați. Mi-e jenă să mi se spună ‘maestre’, când știu de la cine am învățat profesia asta”

Marele actor Florin Piersic a vorbit recent despre sacrificiile pe care a trebuit să le facă pentru a juca rolul din „Idiotul”, al lui Dostoievski. În ciuda talentului și impresionante, Piersic se simte jenat de adresarea „maestre” și spune că adevărații maeștri sunt cei de la care el a învățat actoria.

Florin Piersic, despre sacrificiile de actor

„Câteodată îmi spuneau ca să pot să joc rolul ăla, trebuie neapărat să am 20 de kilograme mai puțin. Era legat de un rol al meu din Idiotul al lui Dostoievski. Și atunci, ca să joc rolul pe care l-am jucat ani de zile cu un succes extraordinar, am slăbit 20 de kilograme. Am făcut asta, pentru că îmi doream să fiu acest personaj. Au venit oameni la mine după spectacol să îmi pupe mâna. Am zis ”Stați domnule, ce faceți?”. Mi-au spus că am fost ca un Hristos răstignit pe două cruci. Este un gest de admirație, eu ca bărbat să primesc asta din partea unui bărbat emoționat de rolul meu. E un lucru grozav. Dar vreau să precizez că nu sunt maestru”, a mărturisit Florin Piersic, pentru

Florin Piersic nu vrea să i se spună ”maestre”

„Eu am jucat lângă maeștri adevărați. Mi-e jenă să mi se spună ”maestre”, când știu lângă cine am trăit eu, cu cine am făcut profesia asta, de la cine am învățat-o. Eu nu sunt maestru, trăind lângă maeștri adevărați, nu pot să mă așez lângă ei. Publicul mi-a oferit mie mai mult decât am dat eu lui. Cea mai mare bucurie este să fiu alături de publicul meu, el să se bucure de prezența mea. De asta m-am făcut actor, să apar în fața publicului. Este o bucurie pentru mine că încă mă recunoaște lumea, pot să mai joc, să mai apar”, a mai declarat Florin Piersic.