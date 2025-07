Sali Levent, în timpul filmărilor „Pariu cu viața”: „Ce consumam… Toată lumea știe! Distracția albă”

a povestit cum a căzut în capcana și când a cerut ajutorul celor din jur, conform .

Actorul din „Pariu cu viața” a mărturisit că s-a confruntat cu consumul de substanțe interzise timp de 12 ani. El spune că la un moment dat a reușit să facă o pauză de șase luni, însă ulterior a revenit la substanțe.

Acesta susține că problemele au debutat încă de pe vremea când cânta în LaLa Band, însă apropiații nu suspectau nimic la acea vreme.

„Problemele au început la 17, 18 ani. Mă distram prea des. Ajungeam fresh la filmări, pentru că, atunci când filmam, nu făceam asta, dar în weekend da, din păcate! Da, din păcate! Mi-a luat 12 ani să înțeleg asta! Ce consumam… Toată lumea știe! Distracția albă”, a recunoscut actorul.

Cu ajutorul iubitei și părinților, Sali Levent susține că a luat-o pe drumul cel bun.

„Părinții nu au remarcat schimbarea atunci, acasă eram fresh tot timpul. Punea mama cureaua pe mine, mă spărgea dacă afla. Când apărea în presă ceva legat de asta, îi ziceam că sunt prostii. Nu am recunoscut. Abia acum, când am crescut și am picat în ele, le-am zis să mă ajute. Da, avem nevoie de ajutor. E cel mai important să recunoști că ai nevoie de ajutor. Le-am zis că am o problemă, că vreau să mă distrez nonstop, iar ei m-au ajutat, am stat cu ei…”, a spus Sali Levent.

După scandalul în care și-ar fi agresat fosta parteneră, cântărețul a mărturisit că iubește din nou. El are alături o creatoare de modă din Capitală.