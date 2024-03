Sanda Ladoși o face praf pe Inna: „A fost pusă să cânte live și nu a putut”. Ce spune despre Andra, Delia și Theo Rose

Sanda Ladoși, o cântăreață cunoscută în România, despre viața privată și despre carieră. Opinii a avut și despre talentele muzicale din țara noastră, iar în vizor le-a avut pe Inna, Andra, Delia și Theo Rose.

Ce spune Sanda Ladoși despre Inna, Andra, Delia și Theo Rose

Invitată în cadrul unei emisiuni, Sanda Ladoși a vorbit deschis despre industria muzicală de la noi, iar ea le-a luat în vizor pe Inna, Andra, Delia și Theo Rose. Ea a mărturisit că Inna, care este cunoscută și la nivel internațional, nu se află pe lista artiștilor preferați, pentru că, în trecut, cântăreața a fost pusă să cânte live și nu ar fi reușit.

„Nu am spus că nu-mi place, am spus că este un produs, este un concept, un produs bine ambalat. Eu am vorbit despre voce, despre nimic altceva. A fost pusă în diverse situații să cânte live și nu a putut.

Nu am nicio treabă cu artistul Inna, eu nu am o problemă cu nimeni. Am dat exemplu atunci pentru că ea era foarte în vogă și ea fiind în niște studiouri în care am fost și eu și nu se poate… atâta se poate, nu am nimic cu ea. Astea sunt vremurile pe care le trăim. Trăim vremuri în care scara de valori este inversă”, a spus Sanda Ladoși.

În vizor le-a avut și pe Andra, Delia și Theo Rose. Despre ele, Sanda Ladoși a spus că fac parte din categoria tinerilor extraordinar de talentați, care au voci excepționale. Ea că nu are nicio problemă personală cu nimeni.

„Sunt tineri din generația asta care sunt extraordinar de talentați, au voci excepționale, că au ales să cânte ce cântă este cu totul alt aspect. S-au adaptat, cum e Delia, Andra… Theo Rose care are o voce foarte bună. N-am nicio treabă personală cu nimeni. Am fost provocată la emisiunea respectivă”, a mai spus artista, potrivi .

Ce spune Sanda Ladoși participarea la Eurovision

Nu de mult, celebra cântăreață , din 2004. Ea a dezvăluit cum sunt tratați românii în această competiție muzicală. În urmă cu 20 de ani, Sanda Ladoși a reprezentat România la Istanbul cu piesa „I Admit”.

„Eu m-am simțit marginalizată, deoarece în momentul în care televiziunile veneau să-ți ia interviu, mereu se opreau la cabina României și nu am să înțeleg de ce.

Noi care eram inițial favoriți la pariuri și-n discuțiile inițiale, ulterior nu am fost nicăieri invitați. Pe scenă, nu doar noi și Malta, am fost pur și simplu abrutizați”, a spus artista.