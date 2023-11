Saveta Bogdan, secretul un ten perfect, fără riduri, la vârsta de 77 de ani. Ce ritual are artista: „Fac o pastă acasă”

populară din România, cu o carieră de succes și o prezență apreciată de public. Ea continuă să cucerească inimile oamenilor și să se implice în numeroase proiecte muzicale, demonstrând talentul și energia sa pozitivă. Cu o înfățișare impresionantă, Saveta arată mai bine ca oricând în prezent.

Ce trucuri de frumusețe are Saveta Bogdan

Multe persoane s-au întrebat cum reușește să se mențină în formă și să aibă un ten perfect la vârsta de 77 de ani. Răspunsul a fost dezvăluit într-un recent interviu acordat de vedeta din folclorul românesc.

tenul frumos și îngrijit fără a cheltui foarte mult. Ea utilizează o cremă hidratantă și se demachiază regulat. În plus, înainte de a urca pe scenă, folosește o mască naturală din gălbenuș de ou și zeamă de lămâie, aplicând-o pe față pentru 10 minute.

„Mereu am grijă de fața mea și pentru asta nu fac eforturi financiare mari. Eu la vârsta mea nu am riduri. Tot timpul mă dau pe față cu o cremă plus că în fiecare seară eu mă demachiez ori cu demachiant, soluție, ori cu servețele. Mai am un ritual, înainte să am un eveniment fac o pastă acasă dintr-un gălbenuș de ou și puțină zeamă de lămâie, le amestec, după le pun pe față. Las timp de zece minute după care mă spăl, după care mă dau cu o cremă hidratantă, normală, ce conține miere de albine, atâta tot”, a mărturisit Saveta Bogdan, în urmă cu puțin timp, pentru

Artista nu a fost mulțumită de cremele scumpe din America

Saveta Bogdan a dezvăluit că, în timp ce merge în America pentru a-și vizita fiica, a încercat diverse creme și măști scumpe, dar nu a fost mulțumită de rezultatele acestora. Ba chiar a experimentat reacții neplăcute când le-a folosit pe față. Ea preferă în continuare un ritual natural de îngrijire a pielii și nu pleacă nicăieri fără crema hidratantă cu miere de albine.

„Când mă duc la fiica mea în America atunci mă mai dau pe față cu creme mai scumpe sau îmi pun o mască mai scumpă pe față dar am observat că de la ele mă irit. Însă, chiar și așa, de multe ori îmi iau crema mea cu miere de albine și mă dau cu ea”,a mai spus cântăreața din folclorul românesc.