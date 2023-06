Saveta Bogdan a pus capăt relației cu iubitul ei mai tânăr cu 20 de ani. Ce calități trebuie să aibă viitorul partener?

La vârsta de 77 de ani, ca și domnișoarele de 20 de ani. De-a lungul mai multor luni, interpreta a avut o relație cu un ambasador mult mai tânăr decât ea, cu două decenii. În ultimele luni, și-a îndeplinit visul american, fapt care l-a deranjat pe partenerul ei. Distanța nu a fost tocmai prietenoasă cu relația lor și au hotărât că este mai bine să se separe, cel puțin pentru o perioadă. Artista nu este supărată, ba chiar se distrează de minune în SUA, împreună cu fiica sa.

Saveta Bogdan se bucură de activități diverse în timpul șederii sale în țară

„Am făcut o pauză pentru că, câteodată trebuie să mai faci și pauze cu iubiții ăștia. Ce să spun, aici iau cursuri de salsa, am fost la o paradă militară de au fost veteranii de război și ei memorează în fiecare an, e atât de frumos. Nu am timp să mă plictisesc că mereu fac ceva. Da, am renunțat că eu am vrut să vin la fata mea, că nu am mai fost de doi ani. Anul trecut a fost ea în țară, iar anul acesta, am venit și stau câteva luni. Pe el l-a deranjat foarte tare că vin aici și stau câteva luni. Asta este, ce să facem. Fiecare cu copiii lui”, a spus Saveta Bogdan la Antena Stars, potrivit .

cu intenția de a cuceri bărbații, ci pentru a petrece timp alături de Cătălina, fiica sa. Cu toate acestea, artista a dezvăluit criteriile pe care trebuie să le îndeplinească cineva pentru a-i captiva inima, chiar dacă nu caută neapărat o relație.

Cântăreața de muzică populară caută dragostea adevărată, nu bogăția

„Eu nu știu engleză. Nu am venit aici să-mi găsesc niciun milionar, niciun miliardar, eu am venit la fata mea. Între timp, mă duc și la plajă cu ea. Ei lucrează, Cătălina vine de la spital. Dacă apare un american, nicio problemă, măcar să fie unul cu vreo 3 vile așa, cu bani mulți în bancă. Aici să vezi ce plimbări sunt, aici nu e lumea stresată, este lejeră. Noi suntem în urma lor cu 80 de ani”, a mai spus cântăreața de muzică populară.